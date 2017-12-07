Спортивний кросовер BMW X6 M підготували до справжнього бездоріжжя, і хоча це наразі лише концепт-кар, однак у 2018 році може з'явитись лімітована партія цієї чудо-машини.

Хоча кросовер BMW X6 M швидше розрахований на швидкісні автобани, ніж на бездоріжжя, однак в німецькому тюнінг-ательє Manhart вирішили це виправити, пише "Автоцентр".

Аби автомобіль не "впав обличчям в багнюку", у нього збільшено кліренс і встановлено нові пружини підвіски від KW. Крім того, в автомобіля посилено трансмісію і замінено гальмівні механізми.

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Відрізнити новий BMW X6 M від Manhart можна за шноркелями, лебідкою та додатковою оптикою на даху. На задньому склі автомобіля з'явилась "запаска", на авто поставили шини Goodrich розміром 305/40 R21.

Не оминули увагою і двигун – нові турбіни, поршні, шатуни, вихлопна система і карбоновий впускний колектор підняли потужність 4,4-літрового V8 з 575 до 900 "конячок". Максимальний крутний момент досяг 1200 Н · м.