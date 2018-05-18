У день фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, який відбудеться 26 травня на НСК «Олімпійський», пересування в центрі Києва буде дуже ускладнено. Киян закликають відмовитися в день великого футболу від використання автомобілів в зоні біля стадіону.

Як повідомив менеджер з транспорту і мобільності Сергій Хижняк, який відповідає за підготовку до фіналу Ліги чемпіонів, людям, які проживають біля НСК «Олімпійський», краще не користуватися в день матчу своїми авто. Не радять під'їжджати до стадіону і тим, у кого немає квитка на матч - припаркуватися в такому випадку тут буде нереально.

Читайте також: Де у Києві кататись на велосипеді: цікаві маршрути і місця з краєвидами

Більш того, біля НСК «Олімпійський» буде створено «транспортний периметр», заїхати куди можна буде тільки з паспортом і реєстрацією (пропискою). Для водіїв обіцяють відкрити додаткові об'їзди. Такі заходи організатори назвали необхідними для забезпечення безпеки, згадавши приклади Лондона і Барселони, коли в натовп людей в'їжджала вантажівка.

Читайте також: Як будуть перекривати вулиці в Києві: схема

Через фінал Ліги чемпіонів в Києві до 30 травня обмежили рух транспорту. Перекрито рух на Хрещатику. Також транспорт не зможе проїхати на ділянці від вулиці Богдана Хмельницького до Майдану Незалежності.

Читайте також: Це вам не метро на Троєщину: Ілон Маск показав підземну транспортну артерію Loop

Нагадаємо, що 19 травня деякі дороги та мости Києва перекриють за для проведення вело змагань. Вони пройдуть по вулицях Володимирський узвіз, Набережно-Хрещатицька, Гаванський міст, вул. Набережно-Рибальська, Північний(Московський) міст, парк Муромець.