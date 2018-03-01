Верховна Рада прийняла законопроект, що дозволяє прикордонникам конфісковувати автомобілі, за допомогою яких перевозилась контрабанда.

Верховною Радою України в другому читанні та в цілому прийнятий «Проект Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та деяких інших законів України щодо забезпечення прикордонної безпеки держави» №5442.

Норми прийнятого документу дозволять прикордонникам в разі виявлення правопорушення накладати штрафи від двохсот неоподаткованих мінімімув (3400 грн.) до восьмисот (13 600 грн.) та конфісковувати «знаряддя і засоби вчинення правопорушення».

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За прийняття цього законопроекту проголосувало 251 народних депутатів.