Верховна Рада ввечері 7 грудня прийняла правки до Податкового кодексу щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень в 2018 році.
Про це повідомляє "Інтерфакс".
За відповідний законопроект №6776-д проголосували 252 народних депутати.
Зокрема Верховна Рада на п'ятирічний термін дозволила ввезення без сплати податку на додану вартість і акцизів електромобілів.
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Також у законі передачене поступове підвищення специфічних ставок акцизного податку на тютюнові вироби та мінімального акцизного податкового зобов'язання зі сплати акцизного податку з них.
Такі правки мають збільшити надходження до бюджету України на 12,46 мільярди гривень, з яких за рахунок акцизів на тютюн – 11,74 мільярди гривень.
Усього під час доопрацювання законопроекту до другого читання в нього внесли ще 244 пропозиції.