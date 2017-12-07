Верховна Рада ввечері 7 грудня прийняла правки до Податкового кодексу щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень в 2018 році.

Про це повідомляє "Інтерфакс".

За відповідний законопроект №6776-д проголосували 252 народних депутати.

Зокрема Верховна Рада на п'ятирічний термін дозволила ввезення без сплати податку на додану вартість і акцизів електромобілів.

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Також у законі передачене поступове підвищення специфічних ставок акцизного податку на тютюнові вироби та мінімального акцизного податкового зобов'язання зі сплати акцизного податку з них.

Такі правки мають збільшити надходження до бюджету України на 12,46 мільярди гривень, з яких за рахунок акцизів на тютюн – 11,74 мільярди гривень.

Усього під час доопрацювання законопроекту до другого читання в нього внесли ще 244 пропозиції.