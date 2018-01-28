В Сети появились шпионские снимки компактного Range Rover. По своим габаритам он близок к Jaguar E-Pace и BMW X2.

Знакомый многим Range Rover Evoque дебютировал еще в 2011 году. Вероятно, скоро производитель сменит компактный Range Rover, снискавший у нас славу дамского угодника, на что-то более технологичное и современное.



Сфотографированный шпионами автомобиль выглядит как уменьшенная копия Range Rover Velar. Вероятно сохранение узнаваемости марки становится одним из приоритетов Range Rover. Надеемся, они не станут повторять ошибок Audi и создавать модельный ряд по принципу матрешки.

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