Розпродаж урядових автопарків – цікаве явище. Непотрібні чиновникам автомобілі продаються тільки з аукціону. І за дуже цікавими цінами.

Автопідприємство господарсько-фінансового департаменту секретаріату Кабінету міністрів України виручило 838 тис. 157,76 грн від продажу на аукціоні семи транспортних засобів з початку 2018 року.

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"У 2018 році автопідприємством господарсько-фінансового департаменту секретаріату Кабінету Міністрів на двох аукціонах продано шість транспортних засобів та один причіп на загальну суму 838 157,76 грн", – повідомляється у відповіді секретаріату уряду на запит агентства "Інтерфакс-Україна".



Зокрема, на аукціонах було продано: УАЗ 8109 (причіп) – за 9 676,92 грн, ГАЗ 2705 – 90 777,72 грн, УАЗ 3741 – 51 602,76 грн, ГАЗ 3307 – 36 952,08 грн, Toyota Land Cruiser – 215 306,52 грн, Mercedes-Benz S600 – 247 717,8 грн и Mercedes-Benz Е200 – 186 123,96 грн.

Toyota Land Cruiser продали за 215 306 грн

Відзначається, що отримані в результаті продажу кошти переведені в дохід державного бюджету.

Згідно з відповіддю, в 2018 році автопідприємство планує продати на аукціоні ще вісім автомобілів: три ГАЗ 14 ("Чайка"), Ford Econoline, Mercedes-Benz S600, ЗІЛ 432932, Volkswagen Passet і Mercedes-Benz E320.

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Як повідомлялося, в грудні 2017 року автопідприємство господарсько-фінансового департаменту секретаріату Кабміну виставило на аукціон 16 транспортних засобів, в тому числі три автомобілі ГАЗ 14 ("Чайка") вартістю 1,1 млн грн кожен, і чотири автомобілі Mercedes-Benz вартістю від 141 тис. грн до 188 тис. грн.