Опубликовано первое официальное фото нового кроссовера Hyundai Santa Fe. Стало понятно, что новинка будет гораздо массивнее актуальной модели.

По первому изображению можно однозначно утверждать, что кроссовер изменится очень сильно. Судя по фото, новый Hyundai Santa Fe станет более брутальным и серьезным – внушительные габариты, узкие окна, большие колесные арки и высокая оконная линия делают образ внедорожника куда более серьезным и престижным.

Читайе также: Kia Rio GT Line – горячая внешность без переплат

Известно также, что техническую часть тоже коснутся сильные перемены. Santa Fe 2019 модельного года получит новые системы безопасности с функциями автономного вождения. Информация о двигателях и альтернативных силовых установках пока не разглашается, но учитывая опыт компании Hyundai в создании электромобилей, можно предположить, что новый Santa Fe получит и электроверсию.