Німецька асоціація технічного нагляду проводить обов'язкові техогляди транспортних засобів в Німеччині. На основі їхніх даних, експерти склали щорічний рейтинг найнадійніших підтриманих автомобілів.

Рейтинг складався на основі виявлених проблем у автомобілів у віці від двох років до 11 і старші, які проходили обов'язковий техогляд з липня 2016 року по червень 2017 року, всього було проаналізовано понад 10 мільйонів результатів. У рейтингу розглянуто 225 моделей різних років випуску.

Фахівці враховували серйозні несправності: дефекти в двигуні, підвісці, коробці передач, гальмівної і вихлопної системи. Чим серйозніше були виявлені несправності, тим більший штрафний бал отримує машина.

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Найнадійніших серед автомобілів у віці 2-3 років і лідером загального рейтингу став родстер Mercedes-Benz SLK, проблеми виявилися лише у 2% автомобілів, які проходили техогляд TUV. Антилідером в цій віковій категорії визнаний кросовер Kia Sportage, тут на пунктах техогляду різні несправності знайшли вже у 12,6% автомобілів, повідомляє "Зарулем".



Mercedes-Benz SLK

У категорії автомобілів 4-5 років лідерство ще у однієї моделі Mercedes-Benz, на цей раз у B-класу в кузові W246: проблеми знайшлися у 3,9% автомобілів. Найгіршими стали Peugeot 206 і Dacia Logan, але у французьких хетчбеків менше середній пробіг, а значить вони менш надійні.



Mercedes-Benz W246

Безпроблемним автомобілем в категорії від 6 до 7 років став спорткар Porsche 911 (997). А ось від Chevrolet Aveo з коефіцієнтом несправностей в 29,3 для автомобіля у віці 6-7 років в TUV рекомендують якомога швидше позбуватися.



Porsche 911 (997)

Так як Porsche нечасто змінює покоління 911, то машина стала лідером і в категоріях "8-9 років" і "10-11 років". Найбільш ненадійними автівками в цих групах стали різні моделі. У першій найбільш проблемним виявився Chevrolet Matiz (показник несправностей – 35,8%), а серед довгожителів, тобто авто старше 10 років, найгірші показники у Ford Ka (36,9%).

Нагадаємо, що інші авто перемогли у японському рейтингу надійності.