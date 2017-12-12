В передмісті Києва наприкінці року вирішили засвоїти бюджетні кошти: під час дощу прямо на багнюку вкладають асфальт.

Ремонт доріг в Київській області вирішили зробити, незважаючи на погоду та стан покриття. Новий асфальт вкладають на шар багнюки.

Відео про це розповсюджено на сторінці Фейсбук Вишневе Портал. На ньому видно, як працює техніка з укладання асфальту на вул. Освіти у м. Вишневе Київської області.

Асфальтування вул. Освіти (Вишневе) Традиційно під новий рік у Вишневому асфальтують дороги. 2017 рік не став виключенням, сьогодні 12.12 на вул. Освіти нарешті в асфальт закатали кошти, виділені на благоустрій південої сторони. #БлагоустрійВишневе #Вишневе2017 #Вишневое Опубліковано Вишневе Портал 12 грудня 2017 р.

Місцеві жителі говорять, що асфальт, який було покладено таким же чином у сусідньому місті Боярка, протримався рівно добу.

Нагадаємо, що Гройсман розповів, скільки мільярдів виділять на дороги у 2018 році.