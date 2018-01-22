В прошлом году руководитель программы Global Access Маркус Сусс из Renault Groupe заявил, что его компания в ближайшее время планирует выпустить бюджетный электромобиль под брендом Dacia.

В планы Франции входит полный запрет на бензиновые и дизельные автомобили уже в 2040 году. Эта законодательная инициатива не оставляет французским автопроизводителям выбора – электрические модели должны появится в самое ближайшее время.

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Напомним, что в Европе бюджетные модели, известные нам под брендом Renault, продаются под именем Dacia. Успех этого брнеда обеспечивает лояльное к покупателю ценообразование и использование проверенных временем технологий Renault.

В интервью испанскому изданию «Soy Motor» директор Renault Commercial Romanie господин Хаким Бутехра сообщил, что электромобиль сейчас находится на стадии разработки. «Электрификация придет в ближайшие годы», - заявил он. Вероятнее всего, он имел ввиду совместное использование технологий Nissan и Mitsubishi, которые являются партнерами по альянсу.

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Сообщается, что электромобиль может быть представлен через несколько лет, а стартовая цена новинки не должна превышать 15 000 евро. По мнению Бутехра, через пару лет технология производства электромобилей станет более массовой и более доступной. Скорее всего, в бюджетном электромобиле будет установлен двигатель от Renault Zoe, а запас хода на одном заряде составит около 400 км. Также есть информация, что по габаритам и дизайну новый электрокар будет близок с Sandero Stepway.