Похоже, любители природы сильно надавили на Ferrari. Заявление о намерении выпустить электрический суперкар было озвучено во время на автосалоне в Детройте.

Босс Fiat Chrysler Automobiles Сержио Маркионне объявил на автосалоне в Детройте, что компания построит электрический суперкар, чтобы расширить модельную линейку Ferrari. Амбициозный топ-менеджер заявил, что Ferrari с приставной EV будет не хуже спортивних моделей Tesla.

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Гибридная технология Ferrari, которая сейчас имеется в распоряжении компании может упростить создание полностью электрического суперкара. Но для того чтоб превзойти

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Tesla Roadster инженерам компании придется серьезно поработать.

Напомним, что самая динамичная модель Tesla разгоняется до первой стони за 1.9 секунды. Илон Маск обещает начать продажи Tesla Roadster уже в 2020 году. Сержио Маркионне хочет выпустить электрический Ferrari раньше.