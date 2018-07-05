Автомобіль Renault буде побудований на перевіреній платформі, але отримає кузов крос-купе та найактуальніший дизайн-код марки.

Закріпитися на ринку і посилити позиції Renault в сегменті SUV покликаний ще один кросовер C + класу.

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У Renault вирішили відкрити завісу таємниці і показати тизер, на якому новий кросовер зображений строго анфас: мовляв, дивіться, який динамічний і сучасний передок! Цей автомобіль націлений в першу чергу на молоду аудиторію і крім стрімкого вигляду він буде мати купеподібний п’ятидверний кузов.

Відомо, що автомобіль буде мати платформу B0 (Global Access), а виробництво почнеться вже в цьому році, однак товарні машини встануть на конвеєр в 2019 році.