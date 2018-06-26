Модель для країн третього світу покажуть в кінці серпня.

Французький концерн Renault представить наприкінці серпня на Московському автосалоні нову модель кросовера С-сегменту, яка замінить в деяких країнах Kadjar. Тизери майбутньої моделі виробник показав за два місяці до дебюту.

Спочатку автомобіль буде випускатись в Росії, а потім також – в Бразилії, Китаї та Кореї. В Україну модель поставлятись не буде – вітчизняні споживачі матимуть змогу купити французький Kadjar й надалі.

Нагадаємо, що Renault Duster отримає абсолютно нову трансмісію.