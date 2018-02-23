В сегменте "евроблях" есть свои предпочтения и стереотипы. Среди покупателей автомобилей на иностранной регистрации Renault Laguna отличается низкой ценой, но прельщает отличным оборудованием. Стоит ли с ней связываться?

Renault Laguna второго поколения выпускалась с 2001 года и до появления третьего поколения в 2007 году. Такие автомобили с украинской пропиской оцениваются продавцами в 4500-7000 долларов. Аналогичные экземпляры с европейскими номерами - 1500-2500 долларов.

Renault Laguna II выглядит современно, невзирая на года

Среди украинских “евробляхеров” наибольшей популярностью пользуются дорестайлинговые версии, выпускавшиеся до марта 2005 года. Самым распространенным двигателем для этих автомобилей является турбодизель dCi объемом 1,9 л. Реже встречаются бензиновые версии.

Хорошая антикорозионная стойкость – сильная сторона Renault Laguna II

Кузов Renault Laguna

Он обладает хорошей коррозионной стойкостью – найти поврежденные ржавчиной экземпляры не так уж и просто. Но с целью достижения отличных для своего времени показателей безопасности инженеры Renault сделали переднюю часть автомобиля энергопоглощающей. На практике это означает, что в случае ДТП передняя часть Laguna легко сминается, гася тем самым силу удара и спасая обителей салона.

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Восстановление после ДТП средней тяжести оказывается весьма затратным мероприятием. И если предыдущий владелец решил на нем сэкономить, автомобиль наверняка принесет новому хозяину множество сюрпризов. Поэтому при покупке уделите передней части кузова особое внимание – если будут обнаружены следы ДТП – от покупки лучше отказаться.

Дизельный двигатель требователен к качеству топлива и своевременности технического обслуживания

Проблемы двигателей Рено Лагуна

Дизельный двигатель Renault Laguna при своевременном и квалифицированном обслуживании особых хлопот не доставляет. Но стоит помнить, что регламентированный производителем интервал замены ремня ГРМ составляет 60 тыс. км. Это значительно меньше, чем у многих других автомобилей. И пренебрегать рекомендациями завода-изготовителья не стоит. Оригинальный комплект ремня ГРМ стоит около 50 долларов.Примерно столько же придется заплатить за работу по его замене.

Клапан EGR нуждается в переодической чистке

К плановому обслуживанию, пусть и нерегламентированному производителем, можно отнести также чистку клапана рециркуляции выхлопных газов (EGR). Стоимость такой операции на обычном СТО составит около 20 – 40 долларов, но производить ее желательно вместе с заменой ремня ГРМ. Если клапан EGR будет напрочь забит - он придет в негодность, а это уже 150-200 долларов за новую неоригинальную деталь.

При использовании некачественного топлива или несвоевременной замене топливного фильтра ТНВД быстро выходит из строя

Обслуживание топливной системы Рено Лагуна

Топливная система 1.9 dCi довольно капризна и требовательна к качеству дизеля. При использовании низкокачественного топлива или несвоевременной замене топливного фильтра из строя выходят распылители топливных форсунок. Стоят они не очень дорого – 40 – 60 долларов за штучку, но работа по их замене требует высокой квалификации. Кроме того, после вмешательства в работу топливной системы понадобиться калибровка, которую можно провести только с помощью специального дилерского сканера Renault CAN Clip. Нормальный ресурс распылителей – 100 - 150 тыс. км.

Новые топливные форсунки стоят по 250 - 300 долларов за штуку

При пробеге около 200 – 250 тыс. км выходит из строя топливный насос высокого давления (ТНВД). Первые признаки уставшего ТНВД – прогретый двигатель не запускается с помощью стартера, но при этом с буксира запускается сразу. Реставрация этого узла - удовольствие не из дешевых, обходится в 600 – 800 долларов. При этом на разборках можно приобрести ТНВД за 50 – 200 долларов. Естественно, деталь с разборки вряд ли будет служить долго.

Нормальный ресурс турбины – 200-250 тыс. км

Турбина, на дизельном двигателе служит 200-250 тыс. км., затем требует замены либо восстановления. Стоимость последнего 300 – 600 долларов в зависимости от степени износа и повреждений «исходника». Цена новой неоригинальной турбины – 600 – 800 долларов. Хотя возможна и замена «картиджа» - 200 – 300 долларов.

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Бензиновые двигатели у Renault Laguna «на бляхах» встречаются реже. Стоит заметить, что интервал замены ремня ГРМ у них тоже 60 тыс. км. Причем для этой операции нужны специальные фиксаторы, которые есть далеко не на всех СТО.

Еще одна особенность бензиновых моторов Renault того времени – регламентная замена свечей заживания каждые 15 тыс. км пробега. Не вовремя замененные свечи могут привести к преждевременному выходу из строя катушек зажигания, а это около 50 долларов за штуку. Также у бензиновых двигателей иногда выходит из строя фазорегулятор - еще 150 - 300 долларов к стоимости работ по замене ремня ГРМ.

Часто вместе с заменой комплекта сцепления требуется замена демпферного маховика

Ремонт сцепления и короблки передач Рено Лагуна

Нормальный ресурс сцепления Renault Laguna – 100 – 150 тыс. км. Сам комплект сцепления стоит 80 – 120 долларов, работа по его замене оценивается работниками СТО в 40 – 80 долларов. Но беда в том, что вместе с комплектом сцепления иногда приходится менять и демпферный маховик, а это еще 500 – 600 долларов.

Автоматические коробки передач не отличались надежностью и часто давали течь

Механические коробки передач Renault Laguna достаточно надежны. В редких случаях возникают проблемы с пятой передачей, но стоимость всей механической КП на разборках составляет 150 – 300 долларов. Сложнее с автоматами. На автомобилях того поколения они встречались редко, были несовершенны и очень требовательны к обслуживанию. В случае проблем с АКП найти нужный агрегат на разборке будет проблематично. Капремонт коробки автомат – мероприятие дорогое: 1000 – 1500 долларов.

Рычаги передней подвески желательно менять целиком

Обслуживание и ремонт подвески Рено Лагуна

Передняя подвеска Renault Laguna второго поколения довольно нежная. Амортизаторы редко выхаживают больше чем 100 – 150 тыс. км. Иногда лопаются пружины передней подвески. Цена пары оригинальных амортизаторов – 200 – 250 долларов. Неоригинальные пружины стоят по 60 – 120 долларов за штуку. При их замене желательно также заменить опоры передних амортизаторов - по 60 – 100 долларов за штуку. Сайлетблоки и шаровые опоры передней подвески желательно менять вместе с рычагами. Их ресурс – 100 – 150 тыс. км. Цена обоих рычагов – 100 – 120 долларов.

Замена втулок стабилизатора – операция трудоемкая. Но если ей пренебречь – придется менять сам стабилизатор



Настоящая болячка Renault Laguna – это втулки переднего стабилизатора. Стоят они недорого – 5 – 20 долларов за штучку. Но для их замены нужно демонтировать подрамник – стоимость такой операции на СТО составляет 40 – 60 долларов. Еще одна беда в том, что ресурс втулок стабилизатора – всего 20 - 30 тыс. км. Если их вовремя не менять – изнашивается сам стабилизатор, а он доступен только в оригинальном исполнении и стоит около 200 долларов.

Подушки заденй балки имеют ресурс 120 - 200 тыс. км.

Задняя подвеска Renault Laguna менее капризная. Сайлетблоки задней балки выхаживают по 120 – 200 тыс км пробега, стоят от 20 до 50 долларов за штуку. Работа по их замене тоже потянет из бюджета долларов 40 – 60. Задние амортизаторы стоят около 80 - 100 долларов за пару неоригинальных. Характерная особенность задних тормозных механизмов – внутренняя тормозная колодка стирается быстрее наружной. Устранение этой конструктивной особенности нецелесообразно – лучше раз в 15 – 30 тыс. км менять наружную и внутреннюю колодки местами.

Для квалифицированной диагностики и ремонта электрики Renault Laguna необходимо дорогостоящее оборудование

Проблемы с электрикой на Рено Лагуна

Самый серьезный бич Renault Laguna второго поколения - это электрика. Прогрессивный для своего времени автомобиль заводился с кнопки, а вместо ключа использовал ключ-карту. Эта система ненадежна и после 10 лет эксплуатации редко работает корректно. Стоит заметить, что изготовление новой ключ-карты и ее привязка к автомобилю стоит около 300 долларов. Еще одна характерная особенность – привязка к официальному сервису. Автоэлектрик без сканера Renault CAN Clip практически ничего не сможет продиагностировать в Renault Laguna. А оборудование такого уровня стоит не дешево и есть далеко не на всех СТО.

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В целом Renault Laguna второго поколения – достаточно дорогой в содержании автомобиль. Более того, он требует только фирменного или специализированного на марке Renault сервиса. На обычных СТО за них предпочитают не браться. Так что попытка сэкономить при покупке может привести не только к серьезным затратам, но и к длительным простоям. А покупать автомобиль “на бляхах”, требующий регулярных финансовых вливание – поступок нерациональный.