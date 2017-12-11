Спортивний підрозділ компанії Renault заявив про плани випустити більш потужну версію Alpine A110. Уже відомі деякі технічні характеристики новинки.

Нинішню версію Alpine A110 складно дорікнути в "слабкості". Потужність актуальної версії становить 248 к.с., а крутний момент — 320 Нм. Це зовсім не мало, враховуючи що вага автомобіля становить всього 1080 кг.

Читайте також: З Нового року в Україні подешевшає розмитнення автомобілів

Компактне купе виглядає миролюбно, незважаючи на бойовий характер

Проте представники бренду хочуть зробити свій автомобіль ще більш потужним. Для цього вони вирішили переналаштувати 1.8-літровий турбомотор таким чином, щоб він зміг видавати 300 к.с. Вагу машини планують зменшити до 1050 кг.

Отвір вихлопної труби по центру — відмінна риса спортивних версій Renault

Крім того було прийнято рішення про перенастроюванні шасі. Очікуються зміни в підвісці і збільшення жорсткості кузова на 15-20%. Також будуть переглянуті алгоритми роботи автоматичної коробки передач з подвійним зчепленням, налаштування рульового управління, системи контролю тяги і вихлопної системи.

Інтер'єр — однозначно спортивний

Якщо все складеться так як, запланували французи, то оновлена версія Alpine A110 з'явиться вже наступного літа. А напрацьовані по ходу створення поліпшення будуть застосовані в наступних версіях Renault Megane RS.

Нагадаємо, Renault випустила двигун нового покоління