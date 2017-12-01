16 лютого компанія Renault представить першу у Старому Світі спеціалізовану площадку з продажу електротранспорту, де будуть представлені усі нафто-незалежні моделі марки.

У столиці Швеції – Стокгольмі, компанія Renault відкриє свій перший концептуальний шоу-рум з продажу електромобілів Electric Vehicle Experience Center, який можна буде знайти у торгівельно розважальному центрі під вивіскою Renault Z.E.

Відвідувачі стокгольмського торгівельно-розважально комплексу Täby Centrum у електро-бутіку Рено зможуть отримати вичерпну інформацію про сучасний вид транспорту – електромобілі, підібрати варінт для себе, провести тест-драйв і придбати таку машину.

Концептуальний шоу-рум розділено на кілька секцій, включаючи експозицію автомобілів, зону з інформацією про інфраструктуру, місцеве законодавство щодо електромобілів, урядових програмах субсидій на придбання такого транспорту та інше.

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