Двигун, спільно розроблений компаніями Renault і Daimler, спочатку будуть встановлювати тільки на Scénic і Grand Scénic. Але вже з початку 2018 року решта моделей марки Renault теж будуть комплектуватися цим мотором.

В даний момент новий бензиновий двигун доступний для Scénic і Grand Scénic в трьох варіантах: Energy TCe 115 працює тільки з механічною коробкою передач, а Energy TCe 140 і Energy TCe 160 може комплектуватися як ручною коробкою, так і автоматичною трансмісією з двома зчепленнями.

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Робочий обьем двигуна — 1,33 см2. Варіантів потужності три: 115, 140 і 160 к.с., крутний момент для перших двох версій 220 і 240 Nm відповідно. Найпотужніша модифікація з 6-ступінчастою механікою видає 260 Nm, а з 7-ступінчастим автоматом — 270 Nm.

З запевнень творців, новий двигун здатний принести справжнє задоволення від водіння, оскільки у всіх версіях він володіє великим крутним моментом при низьких оборотах і постійною потужністю при високих оборотах.

Наш новий бензиновий двигун втілює в собі все досягнення інженерів Renault і нашого партнера Daimler. Він відповідає стандартам якості і напрацював більше ніж 40 тисяч годин в режимі випробувань,

— сказав Філіп Брунет, один з технічних керівників проекту.

Одна з головних інновацій нового двигуна — технологія покриття циліндрів, запозичена у Nissan GT-R. Вона підвищує ефективність за рахунок зниження тертя і оптимізації передачі тепла.

Тиск прямого вприскування палива підвищився до 250 бар. Крім того, була впроваджена технологія Dual Variable Timing Camshaft, яка контролює впускний і випускний клапани в залежності від навантаження двигуна.

Нагадаємо, що головного винуватця дізельгейта посадили на 7 років.