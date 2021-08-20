22 серпня відбудеться третя репетиція військового параду з нагоди Дня Незалежності. Центр міста та основні транспортні магістралі будуть перекриті.

Третя репетиція, на відміну від двох попередніх, відбудеться в неділю. Тож вона створить менше незручностей для гостей та жителів столиці.

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На організацію та проведення святкувань з нагоди Дня Незалежності буде витрачено 5,4 млрд грн коштів платників податків.

Загалом заплановано три репетиції – 18, 20 та 22 серпня, – під час яких із 15:30 до 01:15 заплановане масштабне обмеження руху транспортних засобів у столиці.

Сам військовий парад пройде 24 серпня. У день його проведення також заплановані масштабні перекриття вулиць столиці.