Старий іржавий Mercury Coupe - один з тих автомобілів, який власники старих американських ранчо готові віддати задарма, аби лише позбутись. Трохи зусиль та коштів - і купа металобрухту перетворюється на унікальний хот-род.

Американська майстерня Icon займається реставрацією національної автокласики. Derelict Mercury Coupe – друге творіння фірми у області електрифікації олд-таймерів.

Минулий успіх у роботі над Volkswagen Thing 1973 року, який майстри також перетворили на електрокар, надихнув хлопців з Icon звернути увагу на американську класику. Для нового експерименту було обрано Mercury Coupe 1949 року випуску.

Робота над проектом ще не завершена, але автомобіль вже майже готовий до першого заїзду. Купе має нову раму, здудовану на замовлення вручну компанією Art Morrison. Усі 1085 Нм обертального моменту від електричного двигуна AM Racing спрямовані на задню вісь без трансмісії. Модулі батарей запозичили в Tesla.

Ми будемо слідкувати за проектом, та покажемо відео з автомобілем, як тільки воно з’явитья на каналі власника компанії Джонатана Ворда. Тим часом пропонуємо ознайомитись з попередньою роботою Icon з серії Derelict – електричним джипом VW.

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