"Ретрофест" в Кам'янці-Подільському знову запрошує гостей – вже втретє! Ми й не помітили, як це свято з мотивами "старих добрих часів" та потужною історичною складовою "нажило" свою власну історію...

Ретро-фестиваль в старовинному містечку на Поділлі традиційно збирає шанувальників нашої історії, культури і стилю минулих років. Музика, танці, конкурси, виставка історичних автомобілів і ретро-ралі, польоти на повітряних кулях і лицарські турніри – всі вже давно знають, що в ці казкові три дні в Кам'янці не буває нудно. Сьогодні у нас є можливість згадати, з чого все починалося у такому вже не близькому 2009-му році.

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Перший – і відразу міжнародний

У червні 2009 року перший “Ретрофест” прийняв своїх гостей. Суботню програму тоді відкривав автопробіг “Від фортеці до фортеці”, який насправді з'єднав два чудових замка, що дісталися нам від давніх предків – в Кам'янці і Хотині. “Безкінні” учасники “відпочивали” в декількох дисциплінах: співали в караоке, відбивали підбори в “Ретро танц-класі” і згадували минуле на “Дискотеці 80-х”.

Був парад вулицями міста, приголомшливий конкурс ретро-костюмів, інтерактивне техно-шоу і грандіозний святковий концерт “Знак ретро-якості”. Знову ж, найбільшу кількість глядачів зібрала виставка-автовернісаж, де демонструвалися вантажні автомобілі, які приїхали не тільки з українських великих і малих міст, а й з-за кордону. Причому, дозволимо собі зазначити – виключно своїм ходом!

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Звісно, не обійшлося (та й тепер не обходиться) на “Ретрофесті” без дружніх застіль, вікторин, розіграшів призів, феєрверків та інших атрибутів загального свята.

А цього разу...

Щороку організатори “Ретрофеста” придумують для гостей і учасників щось нове. Розкривати всі плани та ідеї фестивалю-2018 поки що не хочеться, але з того, що нам відомо, слід назвати звичайно ж ралі на ретро-автомобілях. Назва та ідея його все ті ж – “Від фортеці до фортеці”, і ті, хто відправиться на маршрут, отримають можливість познайомитися з новими пам'ятками неповторного Поділля.

Новинкою буде конкурс елегації – тобто парад презентацій автомобілів та їхніх екіпажів. Між іншим, фестиваль цього року проходить під гаслом "Капелюшки рулять", тож фірмові стилісти вже приготували головні убори не лише водіям та штурманам, але й залізним коням. Що з цього вийде - подивимося разом на фестивалі.

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Вперше пробіг в рамках “Ретрофеста” стане частиною всеукраїнської серії – третім етапом Кубка України з ралі на історичних автомобілях. Всього етапів Кубка, до речі, буде шість, після старту в Кам'янець-Подільському і до завершення сезону власники ретро-автомобілів і мотоциклів зможуть позмагатися також в Києві (фестиваль OldCarLand), Олександрії (ретрозліт “Олександрія”) і на дорогах західних областей країни (“Золота підкова”). Усім учасникам ретро-ралі “Від фортеці до фортеці” варто зареєструватися на сайті фестиваля вже зараз, щоб організатори могли підготувати зустріч гостей найкращим чином.

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