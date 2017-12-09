У зв'язку із погіршенням погодних умов рятувальники ввели тимчасове обмеження руху великовантажного транспорту на трасі Київ-Чоп

Мова йде про ділянку на території Закарпатської області, повідомили у ДСНС.

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За даними Укргідрометцентру, 9 та 10 грудня на заході Україні – різке погіршення погодних умов – на дорогах очікується ожеледиця та налипання мокрого снігу. У високогір'ї Івано-Франківщини та Закарпаття зберігається, у середньогір'ї Закарпатської області оголошується значна лавинна небезпека (3 рівень), існує загроза зсувів снігу на дороги.