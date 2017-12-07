Швейцарська компанія, основною спеціалізацією якої є тюнінг та реставрація автомобілів, розкрила всі подробиці про модульний безпілотник Snap власної розробки.

Головною особливістю концепт-кара є можливість перетворюватися з транспортного засобу в житловий модуль. Snap складається з двох основних частин: самохідної платформи і встановленого на нього вантажного або житлового контейнера.



Концепт складається з двох основних частин — візка і кабіни.

Офіційна прем'єра новинки повинна відбутися на виставці електроніки CES в Лас-Вегасі на початку 2018 року, але її технічні характеристики стали надбанням громадськості вже зараз. Повідомляється, що довжина концепту складе 4682 міліметрів, висота — 1842, ширина - 1960 а колісна база буде дорівнювати 3250 міліметрів. Маса новинки — близько 1700 кілограмів.

Самохідна платформа може пересуватися самостійно.

У рух безпілотник буде приводити електрична силова установка, розроблена в партнерстві з компанією ZF. Її базова потужність — 38 к.с., максимальна — 69 л.с. Живитись електромотор буде від блоку акумуляторів ємністю всього 12 кіловат-годину. До "сотні" Snap зможе розганятися за п'ять секунд. Максимальна дальність поїздки на одному заряді — до 100 кілометрів.

Читайте також: BMW готує лінійку електрокроссоверов iX

Житловий контейнер можна пересувати і без платформи.

Перевага модульної конструкції безпілотника полягає в тому в тому, що платформу можна вдосконалювати. Цілком ймовірно, що її електронні компоненти можуть бути замінені. Або стрімке зростання технологій дасть якісь нові рішення. Під час підзарядки або заміни платформи, капсула, залишаючись на опорах, може бути використана в якості житлового модуля, офісу або складу (у випадку з вантажною платформою).

Також контейнер можна використовувати в якості офісу.

Snap використовує проектори для візуального спілкування із зовнішнім світом. Два з них видають зображення на лобове і заднє скло, чотири використовують проекції на бокових вікнах для взаємодії з пасажирами. Таким чином новинка може попереджати інших учасників руху про небезпеку, транслювати рекламу або розважати пішоходів.

... або рекламного борда

Для кожного з пасажирів Rinspeed Snap передбачено три дисплеї. Поворотний служить для виведення персональної інформації, два інших — загальні, на них виводяться дані про маршрут, відео з зовнішніх камер та інший контент розважального і ділового змісту. Також, в оснащення концепт-кара входить аудіосистема Lexicon.

Читайте також: Volkswagen планує випуск електричного позашляховика

Усередині безліч екранів і якісна акустика.

Лампи в салоні Snap здатні давати ультрафіолетове випромінювання для очищення повітря від мікробів і бактерій. Безпілотник, крім усього іншого, обладнаний системою трирівневої аутентифікації користувачів, в тому числі біометричної. Він розпізнає обличчя, збирає дані про звички та уподобання пасажирів. Згодом ці дані використовуються для забезпечення комфорту.

Нагадаємо, що гепард виявився швидшим за електромобіль.