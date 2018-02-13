В компанії Rolls-Royce вирішили наздогнати своїх найближчих конкурентів та випустити свій перший повнопривідний автомобіль.

Згідно офіційних джерел, перший повнопривідний Rolls-Royce отримає назву Cullinan. Мабуть по задумці авторів, названий в честь найбільшого в світі діаманта, цей автомобіль має принести компанії неабиякі доходи.

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Нагадаємо, що конкуренти Rolls-Royce не сплять: Bentley вже давно випускає кроссовер Bentayga, Lamborghini нещодавно представив позашляховик Urus, а Ferrari лише заявив про намір створити власний кроссовер.