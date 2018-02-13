В Головному сервісному центрі МВС розповіли, які послуги користувались найбільшим попитом та які автомобілі були найпопулярніші серед українців в 2017 році.

Однією з найпопулярніших послуг сервісних центрів МВС є реєстрація та перереєстрація транспортних засобів. Загалом в 2017 році співробітниками сервісних центрів було виконано 1 287 836 реєстраційних операцій. Зокрема, у минулому році було зареєстровано 64 655 автомобілів 2017 року випуску.

Найбільша кількість автомобілів 2017 року випуску була зареєстрована в столиці України – 23 214 авто, що становить 36% від загальної кількості зареєстрованих транспортних засобів. Наступні області з кількістю нових авто: Харківська – 8%, Дніпропетровська – 8%, Одеська – 6%, Київська – 6%, Львівська – 5%, Запорізька – 4%.



Серед типів палива українці надають перевагу бензину: він використовується в 52% нових авто. Дизельне паливо використовується лише в 43% нових авто, офіційно оформлений газ у 5%. Дивно, але минулого року не було зареєстровано жодного автомобіля 2017 року випуску з електродвигуном.

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Перелік найпопулярніших марок очолює Renault, переваги надають моделям Duster та Logan. Наступною є Toyota, зокрема моделі Land Cruiser 200, RAV 4 та Corolla. Третє місце займає Skoda: серед авто цієї марки найбільшою популярністю користується Octavia. Наступні місця в рейтингу популярних автомобільних брендів займають KIA, Volkswagen, Nissan, Ford, Hyundai, Mercedes-Benz, Suzuki та інші.

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Найпопулярнішим кольором нових автомобілі у минулому році виявився білий (22 461 авто – 35% від загальної кількості реєстрацій). Наступними за популярністю є сірий (15 606 – 24%), чорний (9067 – 14%), коричневий (5251 – 8%), синій (5081 – 8%) та червоний (3732 – 6%) кольори.