Опубліковані зображення серійного позашляховика Aurus Komendant. Він дуже схожий на Rolls-Royce Cullinan

ФГУП НАМИ, який відповідає за розробку і виробництво автомобілів Aurus, запатентував серійну версію російського позашляховика Aurus Komendant. Зображення серійного Aurus Komendant з'явилися в базі Федерального інституту промислової власності (Роспатент).

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Ніякого одкровення, втім, в них немає - дизайн товарного «Коменданта» повністю повторює свої проміжні варіанти, зареєстровані НАМИ в 2016-2017 роках. Те ж саме стосується і прототипів, які вже не раз бачили на тестах в Швеції (в зимових умовах) і Астрахані (в жарких умовах).

Всю «техніку» серійний позашляховик розділить з седаном і лімузином Senat. Новинка отримає таку ж регульовану підвіску з різними режимами руху, повний привід і гібридну силову установку, що складається з 4,4-літрового бензинового турбомотора V8 і дев'ятиступеневою «автомата» з вбудованим електродвигуном.

Відкриті продажу Aurus Komendant почнуться в 2022 році. Серійне виробництво моделі налагодять на Елабужском заводі Sollers в Татарстані поруч з іншими Aurus.