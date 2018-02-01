Шпигунські зображення нового іспанського кросовера потрапили у інтернет за два тижні до можливої прем'єри на Женевському автосалоні.

Зображення Seat Tarraco з’явилися на сторінці групи MQB-Coding у Facebook. Цифрові шпигуни роздобули знімки нового кросовера, котрий іспанці мають презентувати у Женеві.

Раніше цього тижня Seat випустив офіційний прес-реліз, у якому повідомив, що за результатами народного голосування новий семимісний кросовер марки носитиме ім’я Tarraco. Автомобіль базується на спільній платформі з Volkswagen Tiguan Allspace. Незважаючи на стилістичні подібності між двома моделями, Tarraco має й власні унікальні риси, найпомітніша з яких – світлодіодна передня та задня оптика.

Офіційно від Seat маємо небагато інформації про нову модель. За попередніми данними Tarraco буде коштувати близько 30 тисяч євро. Також висока ймовірність оснащення кросовера тими ж двигунами, що використовуються у подібних моделях концерну VW Group – Volkswagen Tiguan та Skoda Kodiaq. Тож можна очікувати, що під фігурним капотом Tarraco будуть 1,4-літровий та 2-літровий бензинові двигуни, потужністю від 125 до 220 к.с. Можливо і 2-літрові на 150, 190 або й 240 к.с.

Світова прем’єра Сеат Таррако очікується на Женевському автосалоні. Старт продажів намічено на кінець нинішнього року.

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