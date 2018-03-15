Любительку пригод та "розкрадачку гробниць" ми побачимо у сіквелі за кермом нового кросовера зі Швеції.

У сіквелі Tomb Raider не буде Анджеліни Джолі – роль Лари Крофт дісталась молодій акторці Алісі Вікандер, зате у новому фільмі буде кросовер Volvo XC40.

Історія знає чимало прикладів, коли нова модель автомобіля з’являлась на великому екрані – така реклама хоч і дорога, проте має гарний іміджевий результат. Audi в фільмі “Перевізник” та “Залізна людина”, Aston Martin Джеймса Бонда, Mercedes у “Лізі справедливості”, список можно продовжувати довго.

16 березня на екрани виходить сіквел про Лару Крофт. Роль “розкрадачки гробниць” дісталась Алісі Вікандер. Головна героїня буде подорожувати від однієї пригоди до іншої з комфортом на білосніжному кросовері шведської марки.

Боб Джейкобс, віце-президент з маркетингу та комунікацій Volvo Car USA сказав: “Ми дуже раді, що Volvo XC40 відсвяткує свій дебют на великому екрані у фільмі Tomb Raider. Одна з речей, які ми любимо у цьому кіно, це характер Лари Крофт: вона смілива, повна сюрпризів та завжди готова до пригод, зовсім як Volvo XC40”.

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