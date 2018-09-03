За даними ДФС в ТОП країн-членів ЄС, з яких в Україну завозять авто з іноземною реєстрацією, увійшли: Польща, Литва і Німеччина. Авто з останньої країни ціняться більше ніж прибалтійські аналоги.

Вже багато сказано про проблеми передачі права керування авто з номерам польської або литовської реєстрації на українця. За офіційними даними таких авто по Україні їздить щонайменше пів мільйона.

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Генеральний директор Всеукраїнської Асоціації автомобільних імпортерів і дилерів Олег Назаренко пропонує розібрати ситуацію з Німеччиною. Бо авто з цієї країни пербувають чи не в найкращому стані, і коштують більше за інші.

“Купіть в Німеччині, але запропонуйте умовному Фріцу залишити авто на німецькій реєстрації. А вони Вам скажуть: “Ніхт»! Так як не захоче Фріц щорічно за авто на німецькій реєстрації платити транспортний і екологічний збір (автоматично списується з картки власника авто), не кажучи вже про страховку і ТО. Вони захочуть продавати Вам авто, але зі зняттям з німецької реєстрації, щоб не платити податки”, – говорить Назаренко.

Українці теж не люблять сплачувати податки. Так чому ж ДФС декларує, що авто з німецькою реєстрацією входять в топ-трійку не розмитнених авто. ДФС помиляється? І не помиляється, і помиляється одночасно.

При ввезенні авто на німецьких номерах в Україну він дійсно стоїть на німецькій реєстрації і ДФС це фіксує. Ось тільки після ввезення, держномер Німеччини знімають з авто, вішають на його місце дублікат, а оригінальний номер повертають до Німеччини. Там німець знімає це авто з реєстрації, при цьому здавши держномери Німеччини. Адже це обов’язкова умова для зняття авто з обліку.