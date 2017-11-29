Під кінець року на мотор-шоу в Лос-Анджелесі покажуть безліч абсолютно нових і просто оновлених автомобілів, які користуються заслуженим попитом не тільки по той бік океану, а й в нашій країні.

Мотор-шоу в Лос-Анджелесі — мабуть, найцікавіший серед американських автосалонів. Радує він своєю практичністю — тут представлені в більшості своїй серійні або близькі до них новинки. Багато з цих експонатів будуть актуальні і для нашого ринку.



Infiniti QX50

Новинка приміряла стиль прототипу Infiniti Sport Inspiration. Візуально модель наблизилася до справжніх позашляховиків: кліренс збільшений, а масивні колісні арки захищені пластиковими накладками. Але технічна частина не така агресивна. Машина побудована на новому шасі з поперечним розташуванням двигуна. Кросовер будуть оснащувати новим бензиновим турбомотором об'ємом 2,0 л із змінним ступенем стиснення. Потужність — 268 л.с, коробка — варіатор. Повний привід — опція, а базові версії обіцяють робити передньопривідними.



Subaru Ascent

Ідеологічний наступник Tribeca — семимісний кросовер Ascent — розрахований в першу чергу на північноамериканські ринки. За попередніми даними, його оснастять новим двигуном об'ємом 2,4 л з наддувом, який розвиває близько 250 кінських сил. Привід — повний, але більш точних технічних даних про машину не має.

Mitsubishi Model A

Mitsubishi запускає проект під назвою Model A, — на честь самого першого автомобіля марки випущеного в 1917 році. В основу новинки, стилізованій під ретро-автомобіль, ляже знайома багатьом платформа Outlander PHEV. Природно, Model A отримає гібридний привід з двома електромоторами.

Lexus RXL

Подовжені версії седанів і кросоверів добре продаються в Піднебесній. Мабуть для них японці приготували Lexus RXL, який відрізняється від RX великим заднім звисом і третім рядом сидінь. Колісна база залишилася колишньою. RXL отримає 3,5-літровий атмосферний бензиновий двигун V6 потужністю 300 к.с. і гібридну силову установку з тим же мотором і електричним двигуном. Сумарна потужність Lexus RXL 450h становить 313 кінських сил.

Mercedes-Benz CLS

Модель третього покоління, як і раніше, створена на базі актуального Mercedes-Benz E-Class, але кузов виготовлений з алюмінію і високоміцної сталі. Традиційно левова частка технологічних хитрувань спрямована в першу чергу на комфорт гостей салону. У Лос-Анджелес привезуть гібридну версію CLS з бензиновим 6-циліндровим мотором і електродвигуном.

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Toyota FT-AC

По суті це натяк на те, як в майбутньому стануть виглядати позашляховики японської марки. Головні тренди: незграбний дизайн, агресивні колісні арки, світлодіодна оптика і дзеркала, винесені на передні крила. Технічної інформації поки вкрай мало, що свідчить про далеко не моментальну появу новики в продажу.



Jeep Wrangler

Новий Wrangler вже запущений у виробництво. Позашляховик залишився абсолютно пізнаваним і зовні дуже схожий на своїх попередників, та й конструкційно теж. Топ-версія оснащена 2,0-літровим турбомотором з віддачею в 373 кінські сили. Більш простим доступним версіям дістануться модернізований V6 3,6 потужністю близько 300 сил, і дизель. Коробки передач — шестиступінчаста МКП, або 8-діапазонний «автомат».

Mazda6

Дизайнери трохи освіжили зовнішність Mazda6. У салоні з'явилася інша центральна консоль і модернізований блок управління кліматичною системою.

Стандартним для Штатів вважається 2,5-літровий бензиновий атмосферний мотор з безпосереднім уприскуванням палива і системою деактивації половини циліндрів при малих навантаженнях. А топ-версія оснащується надувним двигуном того ж об'єму потужністю близько 230 кінських сил.

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BMW i8 roadster

У баварців з'явився ще один гібридний суперкар — i8 в кузові родстер. Він дебютував одночасно з оновленим купе. Від купе родстер відрізняється м'яким складним дахом, який складається за 16 секунд. У рух баварські новинки приводяться силовою установкою, в основі якої лежать 1,5-літровий трициліндровий бензиновий двигун і електромотор. Сумарна віддача агрегатів — 375 кінських сил.

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Range Rover Sport

Як і старший брат, Range Rover Sport тепер обзавівся гібридною силовою установкою. Модифікація з назвою P400e оснащується 2,0-літровим бензиновим двигуном, який працює спільно з електромотором і розвиває потужність 400 кінських сил. Першу «сотню» він набирає за 6,7 с.

Нагадаємо, що Tesla продемонструвала новий родстер: за 1,9 секунди до "сотні".