У Росії неабиякий резонанс отримало відео, на якому чотирирічний хлопчик їде за кермом позашляховика Mercedes-Benz Geländewagen. На кадрах видно, як дитина здійснює небезпечні маневри на МКАД (Московська кільцева автомобільна дорога) та підрізає інші машини.

Відбувається все це дійство під наглядом дорослих, які не лише допомагають, а й підбадьорюють малечу.

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"Малий на "Геліку" їде МКАДом. А ви, зі скількох років за кермом, хлопці?" – запитує чоловік за кадром.

Крім того, на деяких кадрах видно, що дитині допомагає триматися жінка – її руки з яскравим манікюром іноді повертають кермо, відтак можна здогадатися, що хлопчик сидить у неї на колінах. Однак здебільшого малолітній їде самостійно та виконує команди.

"Тітка підказує, що робити", – підкреслює все той же чоловічий голос.

Як ця жінка згодом зауважила, в таких дитячих пустощах немає нічого поганого, пише "Газета.ru".

Малий на "Геліку": оригінальне відео

Російська поліція уже зацікавилася цим відеороликом, щоправда поки не до кінця зрозуміло, яке покарання загрожує тим, хто посадив хлопчика за кермо на жвавій міській магістралі – сума штрафу може коливатися від 3 тисяч рублів (близько 1300 гривень) до 100 тисяч рублів (трохи менше ніж 50 тисяч гривень). Також як покарання дорослих можуть зобов’язати виконати певні виправні та обов'язкові роботи.

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До слова, вперше гучний ролик з’явився у Instagram-акаунті, який присвячено життю "золотої молоді" під назвою majorka_777_. У мережі з’ясували, і кому ця машина належить. Так, на сторінці користувача під ніком ariana_lopez_097, є дуже багато фотографій з жінкою за кермом саме цього автомобіля, поготів на деяких світлинах вона позує навіть на його капоті. Автомобілістка також любить знімати відеоролики, на яких роз'їжджає Москвою під гучну музику.

Допис, поширений користувачем @ariana_lopez_097 Жов 11, 2017 о 9:57 PDT

Хочу поблагодарить за быструю и оперативную доставку цветов @cvety_moskva качество на высоте сама лично убедилась ? всем советую Допис, поширений користувачем @ariana_lopez_097 Лип 4, 2017 о 9:03 PDT