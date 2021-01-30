Компания Hennessey, которая автомобилистам известна прежде всего тюнингом американских авто, станет еще и производителем серийных гиперкаров собственной конструкции. Однако их выпустят лишь 24 экземпляра.

Модель получила название Venom F5 в честь ураганов F5 по шкале Фудзиты, скорость ветра в которых может достигать 512 километров в час. К такому же темпу способен разгоняться и новый гиперкар.

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Автомобиль с кузовом из углепластика отличается выверенной аэродинамикой для движения на сверхвысоких скоростях. А для тех, кто планирует использовать гиперкар для гонок на гоночной трассе, предложат специальный обвес, который увеличивает силу прижима к дороге.

Эксклюзивный гиперкар / Фото DEAN SMITH

Колоссальную мощность 6,6-литрового мотора V8 с 2 турбинами, которая достигает 1900 сил, передает на широченные задние колеса 7-скоростной робот. Именно поэтому динамика разгона впечатляет: до первой сотни купе ускоряется менее, чем за 3 секунды. Правда, производитель собирается выпустить всего 24 экземпляра гиперкара по цене более 2 миллионов долларов за каждое купе.

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Китайский стартап NIO представил свою модель ET7, которая уже в 2022 году будет конкурировать с Tesla Model S и Porsche Taycan. Nio ET7 имеет пару электромоторов общей мощностью 653 силы, которые способны ускорять машину до сотни меньше чем за 4 секунды.

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