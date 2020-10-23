Подобные экземпляры найти все сложнее, но удача улыбается настоящим профессионалам. Киевские реставраторы из клуба Old Car Service привезли из центра страны неплохо сохранившийся ЛуАЗ ранних серий – в родной краске! На днях его, как говорят водители, "поставили на ход".

Это луцкий вездеход одной из ранних модификаций – в версии "969А", с прямым капотом и утилитарным, чуть ли не "грузовым" интерьером. Редкую машину нашли в далеком селе Черкасской области, первый – кстати, и единственный – владелец держал ее в гараже. Заботливый крестьянин наездил на ней с 1976 года только 41 тыс. км. После покупки "Волынянку" привезли в Киев на лафете, поскольку с двигателем были определенные проблемы.

ЛуАЗик 1976 года выпуска нашли в совершенно комплектном состоянии – после гаражного хранения

Однако, несколько дней назад все неполадки были устранены, и после многолетнего простоя автомобиль завели и протестировали в движении. Реставраторы отмечают подвижность машины, легкость управления и необычные ощущения при работе рулем.

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Поражает комплектность данного экземпляра: на месте родные сиденья, осталась нетронутой светотехника, и даже автономный бензиновый отопитель, который владельцы часто выбрасывали или модернизировали до неузнаваемости, стоит на своем месте под капотом. И интересное дополнение к заводской комплектации – в бардачке лежала пара газет, датированных началом июня 1977 года...

Вездеходные качества ЛуАЗов по сей день поражают даже знатоков

На первый взгляд, особой ценности этот автомобиль не имеет, так как это обычной серийный экземпляр, правда, как говорят ретровики, в хорошей "сохранности". Однако, именно в этом и есть его ценность, поскольку абсолютное большинство ЛуАЗиков первого поколения, если и дожили до наших дней, то в измененном виде. По словам реставраторов киевского клуба, в машине работают все системы и агрегаты. Даже брезентовый тент был родным, но когда машину вытащили на воздух, он быстро разрушился.

Автомобиль ЛуАЗ-969А был дешевой доступной машиной, которая адресовалась в первую очередь жителям села

Подобный автомобиль есть смысл восстанавливать до музейного состояния, и не только потому, что это будет дешевле, но и за его максимально возможную аутентичность. В дальнейших планах – вернуть машине родную "резину", а вот с перекрашиванием пока решили не спешить, так как родная краска на кузове тоже многого стоит. Между тем, Авто24 уже знает, в каком музее эту машину скоро можно будет увидеть. Хранители фондов обещают, что газеты, как свидетели эпохи, будут все так же лежать в бардачке...

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