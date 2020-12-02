Американский гиперкар SSC Tuatara побил рекорд скорости Bugatti и Koenigsegg. Купе имеет 1750 лошадиных сил и способно разгоняться до 502 километров в час.

Рекорд установили на куске закрытого шоссе в штате Невада. Подробнее о мощном звере – в программе "Авто24" на 24 канале.

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На этом пути американский гиперкар SSC Tuatara показал более высокую среднюю скорость, чем Bugatti и Koenigsegg, но цифру пока прорабатывают.



SSC Tuatara / Фото Getty Images

Известно лишь, что купе способно разгоняться до 502 километров в час. Tuatara оснащается 5,9-литровым мотором V8 с двойным турбонаддувом.



Авто имеет 1750 лошадиных сил / Фото Getty Images

Мощный двигатель обеспечивает отдачу в 1750 лошадиных сил. На них приходится только 1247 килограммов собственного веса. К тому же коэффициент сопротивления воздуху составляет лишь 0,279.

Смотрите видео: как разгоняется SSC Tuatara

Предыдущие рекорды

По состоянию на сегодня, официальным рекордом скорости является цифра 446,97 километров в час. Ее установило шведское купе Koenigsegg Agera RS в 2017 году. Хотя на самом деле скандинавскому авто удалось разогнаться до 457,94 километра в час в одном из заездов. Но учитывается средний результат из двух заездов в одном и противоположном направлении.



Koenigsegg Agera RS / Фото auto.vercity

Интересно, что был еще один рекорд – 490 километров в час. Его установил французский Bugatti Chiron Super Sport в 2019 году на немецкой трассе. Но эта цифра официально не подтверждена, поэтому нет основания считать Bugatti самым быстрым серийным авто в мире.

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