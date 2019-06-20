Расследование Антимонопольного комитета Украины показало, что тендер на реконструкцию транспортной развязки на Шулявском мосту стоимостью 600 миллионов гривен компания "Северо-украинский строительный альянс" выиграла с нарушениями.

Решение принимала временная админколлегия АМКУ под руководством главы АМКУ Юрия Терентьева, в состав которой вошли Нижник М. и Хмельницкий А.

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Организатор тендерного конкурса – столичное КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева".

АМКУ установил, что конкурс был проведен с многочисленными нарушениями, а два его "финалиста" – компании "Северо-украинский строительный альянс" и "Спецстрой-Плюс" (обе входят в корпорацию "УКРБУД") – действовали в сговоре.

Кроме поддельных документов у одного из фигурантов расследования, АМКУ установил, что указанные компании:

– выполняли работы для одних и тех же генподрядчиков, которые являются членами той же корпорации;

– находятся по одному адресу;

– совместно используют средства связи;

– имеют общих сотрудников;

– используют одинаковый IP-адрес для налоговой отчетности и для вхождения в электронные кабинеты системы "Клиент-Банк";

– оказывали финансовую помощь друг другу;

– предоставили одинаковые письма банку вместо банковских гарантий;

– банковские гарантии и письма, предоставленные одним банком в один день и с последовательной регистрационной нумерацией;

– предоставили документы, имеющие общие особенности в оформлении;

– синхронно действовали во времени;

Основываясь на совокупности собранных доказательств, 19 июня 2019 г. АМКУ за совершение антиконкурентных согласованных действий, касающихся искажения результатов торгов, наложил штраф на ООО "Северо-украинский строительный альянс" – в сумме 56 млн гривен и ООО "Спецстрой-Плюс" – в сумме 56 млн. гривен. Установление нарушения закона автоматически лишает эти компании права участия в публичных закупках на 3 года.

В мае Комитет уже штрафовал эти же компании за другие сговоры на торгах относительно строительства корпуса Национального института сердечно-сосудистой хирургии им. Амосова и реконструкции гимназии им. Бойченко. Тогда штраф составил около 150 млн. грн.