"АВТ Бавария" предоставила 24 миллиона гривен на роботизированные платформы для фронта

24 млн гривен “АВТ Бавария” внесла через благотворительную платформу UNITED24 для поддержки усилий Украины в противостоянии агрессии и приближении победы. Роботизированные платформы, на которые задонатила компания, обеспечивают логистику и эвакуацию раненых.

"После встречи с Михаилом Федоровым, вице-премьер-министром по инновациям, развития образования, науки и технологий, Министром цифровой трансформации, мы поняли, что “АВТ Бавария” не может оставаться в стороне, когда есть большая потребность в роботах на фронте, чтобы минимизировать человеческие потери и приблизить победу Украины," – объяснил мотивацию компании генеральный директор “АВТ Бавария” Эрик Бернинг.

Символический чек на сумму 24 миллиона гривен вывез на сцену ежегодного саммита UNITED24 один из роботов, на который компания “АВТ Бавария” осуществила донат. Это демонстрирует следующий шаг в сотрудничестве с благотворительной платформой UNITED24 и подчеркивает важность высоких технологий в защите страны.

Очередной вклад является еще одним подтверждением преданности этой компании по поддержке мира и безопасности. Эти роботизированные платформы должны помочь уменьшить количество человеческих потерь и значительно повысить эффективность украинских сил на фронте.

Компания “АВТ Бавария”, официальный представитель BMW Group и официальный импортер автомобилей Aston Martin, ALPINA, INEOS в Украине, всегда поддерживала инновации и развитие технологий. Перед тем, как задонатить на роботов, компания закупала транспорт для военных и участвовала в восстановлении поврежденной на войне инфраструктуры.

Ранее компания уже закупила 41 пикап для мобильных огневых групп, которые борются с атаками вражеских шахедов. Дополнительно было предоставлено 288 000 долларов на систему раннего оповещения о воздушных целях.

Инициатива по восстановлению мостов от “АВТ Бавария” через фонд UNITED24 помогла соединить прямыми дорогами разъединенные войной села на Николаевщине, Херсонщине и в Черниговской области.

Компания также способствует созданию безопасных условий для обучения детей. В рамках этой инициативы “АВТ Бавария” направила средства на восстановление укрытий для школ в с. Марьяновка Киевской области, Великокостромской гимназии в Днепропетровской области и Тузловской школе в Одесской области. В частности, 100 тысяч евро выделено на реконструкцию школы в Марьяновке. Здесь восстановят единственное в селе бомбоубежище, которое даст возможность детям учиться даже во время воздушных тревог в регионе.

Средства на эти инициативы компания привлекает при продаже автомобилей. Так, с каждого проданного автомобиля BMW в Украине “АВТ Бавария” переводит 50 тысяч на помощь фронту или восстановление гражданской инфраструктуры, пострадавшей в результате боевых действий.

Кроме того, 50% прибыли онлайн-магазина с фирменных аксессуаров BMW и MINI перечисляется в общественную благотворительную организацию PARAVOLAN по направлению “Эвакуация”. Эти средства направлены на организацию переезда тяжелобольных детей из зоны боевых действий и прифронтовых территорий. За май 2023 – март 2024 года перечислено 2 180 653 грн без НДС. Благодаря этому удалось эвакуировать 28 тяжелобольных детей на лечение в безопасные места Украины и Польши.

Компания “АВТ Бавария” не останавливается на достигнутом и продолжает финансировать нашу победу через платформу UNITED24 и другие фонды.