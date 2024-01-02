Пропан-бутан на АЗС может подешеветь максимально до 27-28 грн/л.

С 29 декабря 2023 года по 2 января 2024 года LPG на АЗК подешевел на 0,10 грн/л, до 29,73 грн/л. Об этом свидетельствует мониторинг Консалтинговой группы "А-95".

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Больше всего цена на газ уменьшилась в сети VST: на 1,04 грн/л, до 28,06 грн/л, меньше всего - в АМИС - на 0,16 грн/л, до 30,08 грн/л.

Стоимость газа Shell на снизилась на 0,32 грн/л, до 29,15 грн/л. Цена на этот вид топлива на ОККО и WOG не изменилась и составляет 30,49 грн/л и 30,48 грн/л соответственно.

В среднем стоимость этого вида топлива в крупных топливных сетях составляет 30,02 грн/л. В бюджетном сегменте в течение последних пяти дней газ подешевел на 0,21 грн/л, до 29,08 грн/л.

"Если учитывать цену на импортный ресурс на границе 42 тыс. грн/л, то это примерно 22,6 грн/л. Добавить транспортировку, перелив и другие расходы, то меньше 27 грн/л газ на заправках стоить не может", - отметили в одной из сетей.

Почти такие же расчеты и для газа, приобретенного на аукционе. "Для Киева и восточных областей себестоимость аукционного газа с доставкой составит 24,5 грн/л, и это не учитывая других расходов", - рассказал другой оператор.

Изменение розничных цен на газ на АЗК с 29 декабря 2023 г. по 2 января 2024 г., грн/л: