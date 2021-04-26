На рынке существует ниша для электромобилей, которую до сих пор не занял ни один производитель: класс спорткаров, готовых для гонок на треке и одновременно легальных для дорог общего пользования. Теперь есть Baltasar Revolt.

Испанский стартап Baltasar представил электрический суперкар Revolt – баркету без стекол и крыши, что соответствует требованиям FIA, с управлением в стиле болидов Формула 1 и возможностью ездить по гоночному треку и городу.

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Новоявленный производитель утверждает, что разработка Revolt велась на протяжении многих лет и держалась в тайне, чтобы не попасть в ситуацию, подобную другим стартапам, которые анонсировали концепты, показывали рендеры или даже макеты, а затем навсегда исчезали. Между тем “Бальтазар” хотел “представить реальный, полностью разработанный и готовый к продаже электрический суперкар, который удивит всех”.

Revolt – это совместное творение Baltasar, Millor и Enchufings, компаний, основателем и директором которых является Бальтазар Лопес. Каждая компания занимается отдельной частью производства: Baltasar строит автомобиль, Millor производит аккумуляторы, а Enchufings занимается зарядными системами. Все компании базируются в Барселоне, где каждый элемент Revolt создается вручную с нуля.

В движение электрокар приводит пара электромоторов, которые обеспечивают общую мощность в 500 лошадиных сил и 1000 ньютон-метров крутящего момента, Revolt имеет задний привод и систему векторизации тяги с распределением крутящего момента между отдельными колесами.

Двухместный автомобиль, построенный на легкой металлической раме, которая соответствует требованиям FIA, оснащен кузовом и салоном из углеродного волокна, а потому весит всего 770 килограммов. Больше половины этого веса приходится на аккумулятор. Низкий центр тяжести и мощные двигатели позволяют Revolt достичь 100 километров в час за 2,5 секунды после старта. Максимальная скорость не названа.

Фото: электрический суперкар Baltasar Revolt / Baltasar

Питание обеспечивают батареи, энергии в которых должно хватать на 600 километров пробега в городском трафике или 40 драйвовых минут на треке. Скоростная зарядка позволяет получить дополнительные 100 километров пробега всего за 5 минут. Предусмотрено четыре режима движения.

Revolt оснащен съемным рулем из карбона, карбоновыми гоночными сиденьями и 6-точечным гоночным ремнем. Трубчатая дуга за сиденьями соответствует стандарту FIA.

Baltasar уже принимает заказы на Revolt с оплатой за бронирование в размере 1000 евро. Цена электрического суперкара составит 230 000 евро, а производство планируется начать в 2022 году.