Bosch создал водородный автомобиль, который разгоняется до 280 километров в час

Ligier JS2 RH2 был показан во время премьерного демонстрационного круга водородных гоночных автомобилей на "24 часов Ле-Мана".

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Для продвижения водородной технологии в автоспорте компании Bosch Engineering и Ligier Automotive вывели свой демонстрационный водородный автомобиль на новый уровень. В течение последних месяцев проводились испытания двигателя и всего автомобиля на прочность и выносливость. "Это дает нам инновационное преимущество в будущих водородных проектах как в области автоспорта, так и для применения в высокопроизводительных спорткарах", - говорит Йоханнес-Йорг Рюгер, президент Bosch Engineering GmbH.

Производительность на уровне автоспорта

В последние месяцы Bosch Engineering и Ligier Automotive значительно доработали автомобиль, благодаря чему удалось достичь мощности 443 кВт, крутящего момента в 650 Нм и превосходной динамической реакции 3,0-литрового битурбированного водородного двигателя. Кроме того, в ходе масштабных испытаний и моделирования были доказаны надежность и долговечность водородных систем в экстремальных условиях эксплуатации и при окружающих температурах от 0° до +35°C.

Во время испытаний на скорость автомобиль неоднократно развивал показатель в более 280 км/ч без сбоев, что свидетельствует о потенциале для достижения максимальной скорости, близкой к 300 км/ч. В целом автомобиль прошел более 5 000 тестовых километров на гоночном треке под высокими нагрузками без особых отклонений от нормы. Это примерно соответствует дистанции, которую преодолевали команды-победители гонки "24 часа Ле-Мана" в последние годы.

"Эти результаты показывают, что наш водородный концепт может соответствовать экстремальным требованиям, которые выдвигают гонки на длинные дистанции, и является основой для использования водорода в гоночных и высокопроизводительных спортивных автомобилях", - комментирует Йоханнес-Йорг Рюгер.

Опыт, полученный при создании Ligier JS2 RH2, например, при проектировании баков высокого давления и разработки комплексной концепции водородной безопасности будет использован в будущих проектах обеих компаний.

Жидкий водород

Сейчас основная концепция хранения водорода для отрасли мобильности - это хранение в газообразном состоянии под высоким давлением до 700 бар. Благодаря высокой плотности жидкий водород может стать альтернативным вариантом хранения в долгосрочной перспективе. Bosch Engineering и Ligier Automotive сейчас расширяют свой опыт в разработке этой технологии. Обе компании уже подготовили начальные концептуальные исследования для интеграции систем жидкого водорода в транспортные средства.

При создании Ligier JS2 RH2 компания Bosch Engineering отвечала за общий дизайн автомобиля. Также в значительной степени она реализовала разработку концепции двигателя и бака и комплексную многоступенчатую систему водородной безопасности. Компания Ligier Automotive отвечала за динамические характеристики автомобиля, дизайн кузова, включая адаптацию шасси имеющегося Ligier JS2 R, и систему охлаждения автомобиля. Они также оптимизировали механические компоненты для использования с водородом и руководили их общей интеграцией в новый автомобиль.