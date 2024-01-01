Bosch представил аккумуляторы для автономного питания

Аккумуляторы Bosch специально разработаны для домов на колесах и лодок. Они оборудованы большим количеством электрических устройств, которые потребляют много энергии. Обеспечение автономным питанием требует мощных источников энергии, которые могут заряжаться как можно быстрее.

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Bosch и раньше предлагала аккумуляторы специально для отдыха и на земле, и на воде. Теперь компания их модернизирует, перейдя от технологии SLI (запуск, освещения, зажигания) к современным технологиям – AGM и EFB. Эти батареи двойного назначения используются в современных домах на колесах и лодках как для запуска двигателя в сложных условиях, так и для питания многочисленных приборов.

В средствах, используемых в сфере отдыха и судоходства, аккумуляторам приходится выдерживать много нагрузок, ведь они питают навигационные и аварийные системы, системы обеспечения безопасности и комфорта. Также они подвергаются частым и даже глубоким разрядкам. К тому же частые короткие поездки и длительные простои создают дополнительные нагрузки на аккумулятор. Батареи с технологиями AGM и EFB особенно хорошо подходят для таких сложных условий эксплуатации.

В батареях с технологией AGM стекловолоконные маты впитывают кислоту как губка. В батареях EFB положительная пластина оснащена пластиковой вставкой, которая обеспечивает дополнительную поддержку активного материала. AGM- и EFB-аккумуляторы от Bosch для домов на колесах и лодок обеспечивают высокий пусковой ток и очень высокую стабильность цикла. Прочная решетка из специального сплава обеспечивает устойчивость к коррозии, длительный срок службы, оптимизированное прохождение тока и низкий уровень саморазряда. Технология глубокого цикла обеспечивает немедленную готовность батареи к работе даже после длительного бездействия.

Поскольку аккумуляторы абсолютно герметичны и устойчивы к вибрациям, они также прекрасно работают в условиях бездорожья или на шатких лодках. Кроме того, AGM- и EFB-батареи можно комбинировать с другими аккумуляторами, которые питают, например, электрическую лебедку или руль.

В процессе производства Bosch проводит всесторонние функциональные и нагрузочные испытания в соответствии с международными стандартами, чтобы гарантировать качество, безопасность и производительность.