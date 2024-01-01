Bosch представив акумулятори для автономного живлення

Акумулятори Bosch спеціально розроблені для будинків на колесах і човнів. Вони обладнані великою кількістю електричних пристроїв, які споживають багато енергії. Забезпечення автономним живленням вимагає потужних джерел енергії, які можуть заряджатися якомога швидше.

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Bosch і раніше пропонувала акумулятори спеціально для відпочинку і на землі, і на воді. Тепер компанія їх модернізує, перейшовши від технології SLI (запуск, освітлення, запалювання) до сучасних технологій – AGM і EFB. Ці батареї подвійного призначення використовуються в сучасних будинках на колесах і човнах як для запуску двигуна в складних умовах, так і для живлення численних приладів.

У засобах, що використовуються у сфері відпочинку та судноплавства, акумуляторам доводиться витримувати багато навантажень, адже вони живлять навігаційні та аварійні системи, забезпечення безпеки та комфорту. Також вони піддаються частим та навіть глибоким розрядкам. До того ж короткі поїздки та тривалі простої створюють додаткові навантаження на акумулятор. Батареї з технологіями AGM та EFB особливо добре підходять для таких складних умов експлуатації.

У батареях з технологією AGM скловолоконні мати вбирають кислоту як губка. У батареях EFB позитивна пластина оснащена пластиковою вставкою, яка забезпечує додаткову підтримку активного матеріалу. AGM- та EFB-акумулятори від Bosch для будинків на колесах та човнів забезпечують високий пусковий струм і дуже високу стабільність циклу. Міцна решітка зі спеціального сплаву забезпечує стійкість до корозії, тривалий термін служби, оптимізоване проходження струму та низький рівень саморозряду. Технологія глибокого циклу забезпечує негайну готовність батареї до роботи навіть після тривалої бездіяльності.

Оскільки акумулятори абсолютно герметичні та стійкі до вібрацій, вони також чудово працюють в умовах бездоріжжя або на хитких човнах. Крім того, AGM- та EFB-батареї можна комбінувати з іншими акумуляторами, які живлять, наприклад, електричну лебідку або кермо.

У процесі виробництва Bosch проводить всебічні функціональні та навантажувальні випробування відповідно до міжнародних стандартів, щоб гарантувати якість, безпеку та продуктивність.