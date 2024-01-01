Bosch покращив ефективність галогенних ламп на 200%

На українському ринку доступна найпотужніша галогенна лампа в асортименті автомобільних освітлювальних приладів Bosch.

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Порівняно зі стандартними галогенними лампами, вона випромінює на 200 відсотків більше світла. Дальність освітлення також було покращено: промінь від Plus 200 Gigalight світить на відстань до 150 метрів, не засліплюючи зустрічний транспорт, а саме світло є значно білішим, що забезпечує особливо сильний і чіткий контраст.

Це означає, що водії на заміських дорогах можуть набагато раніше побачити дорожні знаки, а також перешкоди та небезпеки, наприклад, тварин, які раптово переходять дорогу. І навпаки, пішоходи, велосипедисти та інші водії з більшою ймовірністю помітять транспортний засіб, оснащений такими потужними галогенними фарами.

Plus 200 Gigalight – наразі найпотужніша галогенна лампа в асортименті Bosch. Нова лампа, доступна як H4 та H7, продається окремо або у подвійному пакуванні. Завдяки широкому асортименту автомобільних ламп для зовнішнього та внутрішнього освітлення Bosch покриває майже 100% всього парку автомобілів на європейському ринку.