На украинском рынке доступна самая мощная галогенная лампа в ассортименте автомобильных осветительных приборов Bosch.

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По сравнению со стандартными галогенными лампами, она излучает на 200 процентов больше света. Дальность освещения также была улучшена: луч от Plus 200 Gigalight светит на расстояние до 150 метров, не ослепляя встречный транспорт, а сам свет значительно белее, что обеспечивает особенно сильный и четкий контраст.

Это означает, что водители на загородных дорогах могут гораздо раньше увидеть дорожные знаки, а также препятствия и опасности, например, животных, которые внезапно переходят дорогу. И наоборот, пешеходы, велосипедисты и другие водители с большей вероятностью заметят транспортное средство.

Plus 200 Gigalight – сейчас самая мощная галогенная лампа в ассортименте Bosch. Новая лампа, доступна как H4 и H7, продается отдельно или в двойной упаковке. Благодаря широкому ассортименту автомобильных ламп для наружного и внутреннего освещения Bosch покрывает почти 100% всего парка автомобилей на европейском рынке.