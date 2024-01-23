Новое поколение зарядных устройств Bosch серии C обеспечивает контроль заряда и защитные функции для зарядки всех типов стартерных аккумуляторов.

Новое поколение зарядных устройств Bosch предлагает большую мощность, больше функций, более быстрое время зарядки и простое управление одной кнопкой. Пять различных моделей C-line, включая два зарядных устройства для литий-ионных аккумуляторов, охватывают широкий спектр различных потребностей. Новые зарядные устройства серии C постепенно заменят проверенные модели C1, C3 и C7.

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Базовая модель C10 оснащена автоматическим управлением зарядкой, защитой от искр, защитой от перегрева, имеет рейтинг IP65 для защиты от пыли и водостойкости, и может использоваться для зарядки с низкой мощностью.

Зарядные устройства C30 и C40-Li также защищены от обратной полярности, имеют функцию памяти и регенеративную функцию. Зарядные устройства C70 и C80-Li также могут использоваться для поддержания зарядки – например, при замене аккумулятора. Кроме того, мощность двух высокопроизводительных зарядных устройств значительно выше, чем у предыдущей модели C7. Суффикс "Li", прикреплен к моделям C40-Li и C80-Li, указывает на то, что эти устройства могут заряжать не только все типы обычных аккумуляторов, но и литий-ионные батареи.

Зарядные устройства Bosch C-line особенно полезны для водителей, которые обычно ездят только на короткие расстояния и поэтому сильно нагружают стартерную батарею. Они также практичны для владельцев классических автомобилей, мотоциклов и автофургонов - транспортных средств, которые не используются зимой.

Они могут использовать функцию обслуживания заряда, чтобы поддерживать аккумуляторы своих транспортных средств в надлежащем состоянии, даже если они остаются без движения в течение длительного периода времени. И если уровень заряда батареи резко упал, новые зарядные устройства Bosch обеспечивают плавную и безопасную перезарядку, тем самым защищая и сохраняя батарею.