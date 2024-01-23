Нове покоління зарядних пристроїв Bosch серії C забезпечує контроль заряду та захисні функції для зарядки всіх типів стартерних акумуляторів.

Нове покоління зарядних пристроїв Bosch пропонує більшу потужність, більше функцій, швидший час заряджання та просте керування однією кнопкою. П'ять різних моделей C-line, включно з двома зарядними пристроями для літій-іонних акумуляторів, охоплюють широкий спектр різних потреб. Нові зарядні пристрої серії C поступово замінять перевірені моделі C1, C3 та C7.

Читайте також: Акумулятор пора міняти: перші ознаки виходу з ладу АКБ

Базова модель C10 оснащена автоматичним управлінням зарядкою, захистом від іскор, захистом від перегріву, має рейтинг IP65 для захисту від пилу та водостійкості, і може використовуватися для зарядки з низькою потужністю.

Зарядні пристрої C30 і C40-Li також захищені від зворотної полярності, мають функцію пам'яті та регенеративну функцію. Зарядні пристрої C70 і C80-Li також можуть використовуватися для підтримки зарядки – наприклад, при заміні акумулятора. Крім того, потужність двох високопродуктивних зарядних пристроїв значно вища, ніж у попередньої моделі C7. Суфікс "Li", прикріплений до моделей C40-Li та C80-Li, вказує на те, що ці пристрої можуть заряджати не лише всі типи звичайних акумуляторів, а й літій-іонні батареї.

Зарядні пристрої Bosch C-line особливо корисні для водіїв, які зазвичай їздять лише на короткі відстані й тому сильно навантажують стартерну батарею. Вони також практичні для власників класичних автомобілів, мотоциклів та автофургонів - транспортних засобів яких не використовуються взимку.

Вони можуть використовувати функцію обслуговування заряду, щоб підтримувати акумулятори своїх транспортних засобів у належному стані, навіть якщо вони залишаються без руху протягом тривалого періоду часу. І якщо рівень заряду батареї різко впав, нові зарядні пристрої Bosch забезпечують її плавне та безпечне перезаряджання, тим самим захищаючи та зберігаючи батарею.