Акумулятор (АКБ) - мабуть, найбільш капризна деталь у більшості сучасних автомобілів. Від його надійності залежить здатність автомобіля заводитися і працювати належним чином.

На жаль, акумулятори не вічні і з часом вони можуть виходити з ладу. Нормальний термін служби звичайного автомобільного акумулятора – 3-5 років. Розпізнати перші ознаки виходу акумулятора з ладу важливо, щоб уникнути неприємностей на дорозі. Ось деякі ознаки, на які варто звертати увагу.

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Поганий запуск двигуна

Однією з перших ознак проблем з акумулятором є слабке або повільне прокручування стартера двигуна. Якщо ви помічаєте, що двигун запускається з зусиллями, особливо в холодну погоду, це може свідчити про втрату потужності акумулятора.

Найперша і найочевидніша ознака слабкого акумулятора – ускладнений запуск двигуна

Особливу увагу слід приділити пуску після тривалого простою автомобіля. Якщо двигун не запускався кілька днів або тижнів і його важко запустити після такої тривалої стоянки – варто звернути увагу на стан АКБ.

Слабке освітлення та інші електричні проблеми

Поганий акумулятор може призводити до слабкого світіння фар при незапущеному двигуні, а також проблем з роботою електричних пристроїв, таких як сигнал, склопідйомники та інші. Якщо ви помічаєте такі проблеми, це може бути ознакою слабкого акумулятора.

Акумулятори преміум класу Bosch з технологією AGM забезпечують необхідну потужність для частих запусків і зупинок, підтримують регенеративне гальмування (рекуперацію) та є надійним джерелом живлення для електричних компонентів на етапі зупинки. Рекламна інформація

Вік акумулятора

Вік акумулятора відіграє важливу роль. В середньому, акумулятори мають термін служби від 3 до 5 років, залежно від якості та умов експлуатації. Якщо ваш акумулятор близький до кінця цього терміну, це може бути знаком для підготовки до заміни навіть без симптомів проблем.

Старий акумулятор краще замінити завчасно, аби не мати проблем у майбутньому

Перевірити АКБ можуть в автосервісі за допомогою спеціального пристрою – навантажувальної виделки. Якщо вік акумулятора вже солідний, таку перевірку рекомендується робити перед настанням зимового сезону.

Як реагувати на ознаки проблеми

Якщо ви помітили будь-яку з ознак виходу з ладу акумулятора, але його вік ще не дуже значний, можна спробувати вжити наступні кроки.

Перевірте акумулятор: Перевірте рівень рідини в акумуляторі (якщо це можливо) та переконайтеся, що контакти на клемах чисті та надійно затиснуті. Перевірити напругу можна за допомогою мультиметра, а загальний стан АКБ перевіряється за допомогою навантажувальної виделки.

Поставте акумулятор на зарядку: За допомогою зарядного пристрою, зарядіть акумулятор. У деяких випадках це може бути тимчасовим рішенням, і з часом все ж доведеться зробити заміну акумулятора.

Замініть акумулятор: Якщо акумулятор має серйозні проблеми або він вже зношений, рекомендується замінити його. Пам'ятайте, що зіпсований акумулятор може призвести до неприємностей на дорозі, тому краще це зробити завчасно.

Висновки

Завчасне визнання ознак проблеми з акумулятором та належний догляд за ним можуть запобігти неприємностям та забезпечити безпеку та надійність вашого автомобіля. Не варто відкладати рішення щодо заміни акумулятора, якщо це необхідно.

Нові акумулятори відомих брендів зазвичай служать довше за дешеві аналоги

Ціна найдешевших нових автомобільних акумуляторів починається від $40 (1500 грн) за батареї для бюджетних авто і сягає $350 (13 000 грн) за батареї до сучасних автомобілів з системою «Start-stop». Заміна акумулятора – не складна процедура і на переважній більшості автомобілів її можна виконати самостійно. В автосервісі за заміну АКБ візьмуть кілька доларів. Старий акумулятор можна здати та отримати за нього кількасот гривень.