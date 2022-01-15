Останній шанс запустити промерзлий двигун, коли посаджений акумулятор відмовляється живити стартер – протягнути два товсті дроти від батареї іншої машини. Але дуже часто цей рятівний варіант не дає бажаного результату.

Пусковий кабель на перший погляд – гаджет максимально простий. Але він відноситься до царини електрики, в якій не всі якості і характеристики зрозумілі за зовнішніми ознаками. Тож двома реченнями пояснимо технічну сутність дротів для підкурювання.

Пусковим кабелем з’єднують плюсові клеми батарей безпорадної машини і машини-донора і “мінус” донора з “масою” двигуна реципієнта

Завдання цього кабелю – передати струм від чужого акумулятора до вашого стартера. Струм цей чималий: порядку 200 – 300 ампер, в залежності від об’єму двигуна, температури та якості оливи у картері. За такого амперажу великого значення набуває електричний опір кабелю: якщо він буде завеликим, струму від автомобіля-донора не вистачить для провертання стартера.

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Опір створює мідна жила дротів, але основні втрати відбуваються у точках з’єднання дроту з затискувачами-”крокодилами” та в місцях, де вони контактують з клемами акумуляторів. Там, де буде поганий контакт, станеться нагрів, велике падіння напруги (2 – 5 вольт) і стартеру так само бракуватиме енергії, як і від вашого посадженого акумулятора.

Правильний пусковий кабель: міцні литі “крокодили” з тугими пружинами, під’єднані до обох “щелеп” дроти і гумова ізоляція, що не руйнується на морозі

Отже, при купівлі пускового кабелю зверніть увагу на такі деталі:

Загальний діаметр мідної жили кабелю має бути не менше 4,5 – 5 мм (корисна площа перетину бажана в межах 12 – 35 мм 2 залежно від об’єму двигуна). Звертайте увагу саме на діаметр міді, а не на загальну товщину дроту разом з ізоляцією.

Затискувачі-”крокодили” повинні бути міцними, з тугими пружинами, а головне – з достатньо великою контактною поверхнею: щоб падіння напруги у місцях під’єднання до клем АКБ було меншим.

Штамповані затискувачі не настільки хороші, але головне, щоб їх було зроблено з достатньо товстого металу

Кабель у затискувачах має бути зафіксований міцно і з великою площею контакту з металом “крокодила”. Бажано, щоб мідний дріт був з’єднаний з обома “щелепами” затискувача – з тієї ж причини, що і в попередньому пункті.

Не намагайтеся купити надто довгий кабель – у ньому будуть більші втрати на опір, та й ціна вища. Зазвичай буває достатньо 2,5 м.

Спробуйте кабель на гнучкість, яка особливо важлива на морозі. Якщо неякісна пластикова ізоляція потріскається і обсиплеться з мідного провідника, може статися коротке замкнення з виходом батарей з ладу і невеличкою пожежею.

Ми б не радили кабель з бляшаними “крокодилами” – вони не забезпечать надійного контакту з АКБ, та й нормально закріпити до них жилу кабелю не вийде

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Почніть з іншого

Хочемо зазначити, що не завжди у “страйку” двигуна в морозний день винен саме акумулятор. Тож перш ніж шукати зарядку або пусковий кабель для прикурювання, переконайтеся, що без цього ви дійсно не зможете завести мотор.

Спробуйте відповісти на такі запитання:

Чи не заміняли ви нещодавно клеми та дроти, якими акумулятор під’єднується до машини? Серед неоригінальних комплектуючих дуже часто трапляються клеми з геть тонкою мідною жилою всередині ізоляції – такий кабель просто не в змозі пропустити через себе струм у 200 – 300 ампер, який споживає стартер під час запуску холодного двигуна. Це проявляється саме як посаджений акумулятор.

Коли ви зрозуміли, що сів акумулятор? Якщо під час першого вмикання стартера, то схоже, що проблема справді в АКБ. Але якщо перед тим вам вдалося зробити дві-три спроби запуску, то первинна причина швидше за все у самому двигуні – інакше чому він не запустився з перших спроб? Тобто ви посадили батарею (можливо, і справді не до кінця заряджену) через те, що вам довелося крутити мотор стартером більше, ніж належить. Якщо раніше ваш двигун завжди заводився з першого разу, то певно, в ньому сталася несправність і потрібно перш з все розібратися з нею.

Чи усі споживачі на борту були вимкнені під час спроби запуску? Можливо, і без того підсадженій батареї просто не вистачило енергії для прокручування двигуна стартером – через те, що одночасно світилися фари, підігрівалися сидіння і скло? Вимкніть запалення та усі споживачі і дайте акумулятору відновитися протягом 3 – 5 хвилин, а потім спробуйте завести двигун ще раз.

Важливо, щоб ви не забули при холодному старті натиснути зчеплення, щоб не змушувати стартер прокручувати у застиглому маслі ще й первинний вал коробки передач.

Альтернатива процесу підкурювання – модний пусковий пристрій під назвою бустер. Але його слід тримати зарядженим і він мало підходить для пуску проблемного двигуна

Рекомендація Авто24

Підкурювати власний автомобіль від чужого – це ненормально. Намагайтеся підтримувати свою машину у такому стані, щоб вона не залишалася безпорадною, тим більше взимку і тим більше далеко від рідної “бази”. Це не так складно і дорого, як здається на перший погляд, адже є чіткий перелік систем, які треба вчасно обслуговувати або ремонтувати.

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