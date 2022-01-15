Останній шанс запустити промерзлий двигун, коли посаджений акумулятор відмовляється живити стартер – протягнути два товсті дроти від батареї іншої машини. Але дуже часто цей рятівний варіант не дає бажаного результату.
Пусковий кабель на перший погляд – гаджет максимально простий. Але він відноситься до царини електрики, в якій не всі якості і характеристики зрозумілі за зовнішніми ознаками. Тож двома реченнями пояснимо технічну сутність дротів для підкурювання.
Пусковим кабелем з’єднують плюсові клеми батарей безпорадної машини і машини-донора і “мінус” донора з “масою” двигуна реципієнта
Завдання цього кабелю – передати струм від чужого акумулятора до вашого стартера. Струм цей чималий: порядку 200 – 300 ампер, в залежності від об’єму двигуна, температури та якості оливи у картері. За такого амперажу великого значення набуває електричний опір кабелю: якщо він буде завеликим, струму від автомобіля-донора не вистачить для провертання стартера.
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Опір створює мідна жила дротів, але основні втрати відбуваються у точках з’єднання дроту з затискувачами-”крокодилами” та в місцях, де вони контактують з клемами акумуляторів. Там, де буде поганий контакт, станеться нагрів, велике падіння напруги (2 – 5 вольт) і стартеру так само бракуватиме енергії, як і від вашого посадженого акумулятора.
Правильний пусковий кабель: міцні литі “крокодили” з тугими пружинами, під’єднані до обох “щелеп” дроти і гумова ізоляція, що не руйнується на морозі
Отже, при купівлі пускового кабелю зверніть увагу на такі деталі:
- Загальний діаметр мідної жили кабелю має бути не менше 4,5 – 5 мм (корисна площа перетину бажана в межах 12 – 35 мм2 залежно від об’єму двигуна). Звертайте увагу саме на діаметр міді, а не на загальну товщину дроту разом з ізоляцією.
- Затискувачі-”крокодили” повинні бути міцними, з тугими пружинами, а головне – з достатньо великою контактною поверхнею: щоб падіння напруги у місцях під’єднання до клем АКБ було меншим.
Штамповані затискувачі не настільки хороші, але головне, щоб їх було зроблено з достатньо товстого металу
- Кабель у затискувачах має бути зафіксований міцно і з великою площею контакту з металом “крокодила”. Бажано, щоб мідний дріт був з’єднаний з обома “щелепами” затискувача – з тієї ж причини, що і в попередньому пункті.
- Не намагайтеся купити надто довгий кабель – у ньому будуть більші втрати на опір, та й ціна вища. Зазвичай буває достатньо 2,5 м.
- Спробуйте кабель на гнучкість, яка особливо важлива на морозі. Якщо неякісна пластикова ізоляція потріскається і обсиплеться з мідного провідника, може статися коротке замкнення з виходом батарей з ладу і невеличкою пожежею.
Ми б не радили кабель з бляшаними “крокодилами” – вони не забезпечать надійного контакту з АКБ, та й нормально закріпити до них жилу кабелю не вийде
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Почніть з іншого
Хочемо зазначити, що не завжди у “страйку” двигуна в морозний день винен саме акумулятор. Тож перш ніж шукати зарядку або пусковий кабель для прикурювання, переконайтеся, що без цього ви дійсно не зможете завести мотор.
Спробуйте відповісти на такі запитання:
- Чи не заміняли ви нещодавно клеми та дроти, якими акумулятор під’єднується до машини? Серед неоригінальних комплектуючих дуже часто трапляються клеми з геть тонкою мідною жилою всередині ізоляції – такий кабель просто не в змозі пропустити через себе струм у 200 – 300 ампер, який споживає стартер під час запуску холодного двигуна. Це проявляється саме як посаджений акумулятор.
- Коли ви зрозуміли, що сів акумулятор? Якщо під час першого вмикання стартера, то схоже, що проблема справді в АКБ. Але якщо перед тим вам вдалося зробити дві-три спроби запуску, то первинна причина швидше за все у самому двигуні – інакше чому він не запустився з перших спроб? Тобто ви посадили батарею (можливо, і справді не до кінця заряджену) через те, що вам довелося крутити мотор стартером більше, ніж належить. Якщо раніше ваш двигун завжди заводився з першого разу, то певно, в ньому сталася несправність і потрібно перш з все розібратися з нею.
- Чи усі споживачі на борту були вимкнені під час спроби запуску? Можливо, і без того підсадженій батареї просто не вистачило енергії для прокручування двигуна стартером – через те, що одночасно світилися фари, підігрівалися сидіння і скло? Вимкніть запалення та усі споживачі і дайте акумулятору відновитися протягом 3 – 5 хвилин, а потім спробуйте завести двигун ще раз.
Важливо, щоб ви не забули при холодному старті натиснути зчеплення, щоб не змушувати стартер прокручувати у застиглому маслі ще й первинний вал коробки передач.
Альтернатива процесу підкурювання – модний пусковий пристрій під назвою бустер. Але його слід тримати зарядженим і він мало підходить для пуску проблемного двигуна
Рекомендація Авто24
Підкурювати власний автомобіль від чужого – це ненормально. Намагайтеся підтримувати свою машину у такому стані, щоб вона не залишалася безпорадною, тим більше взимку і тим більше далеко від рідної “бази”. Це не так складно і дорого, як здається на перший погляд, адже є чіткий перелік систем, які треба вчасно обслуговувати або ремонтувати.
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