Певно, у половині випадків акумулятор в автомобілі "помирає" саме так: тихо і непомітно, вночі, коли автомобіль начебто відпочиває. У чому ж причина, а головне – як запобігти таким випадкам?

Для більшості водіїв подібна поведінка акумулятора пояснюється магічною фразою: “витік струму”. Насправді, причин набагато більше, та й з витоком можливі варіанти.

Якщо акумулятор сів до нуля, реанімувати його навряд чи вдасться. На щастя, це буває не дуже часто

Отже, причини розрядження АКБ під час стоянки можуть бути такими.

Несправність акумулятора

Природнє споживання струму штатними системами

Некоректна інсталяція додаткового обладнання

Власник забув щось вимкнути із розетки підкурювача

Несправність, через яку надовго опинився увімкненим певний споживач: лампа освітлення бардачка, салону або багажника, стоп-сигнал тощо.

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Вищеназвані причини можуть стати підказкою для пошуку несправності, і для спрощення процесу ми дамо більш детальний опис факторів, які садять акумуляторну батарею під час стоянки машини.

Акумулятор

Якщо акумулятор доволі старий, його ємність знижується настільки, що отриманого вдень від генератора запасу енергії не вистачає до ранку. Адже на сучасній машини є кілька систем, які споживають струм навіть коли машина запаркована (см. нижче). Акумулятор треба перевірити (напруга вранці має бути не менше 12,6 В), переконавшись разом з тим, що автомобіль експлуатується в режимі, коли АКБ достатньо заряджається під час поїздок. Стару батарею доведеться замінити.

Справний і добре заряджений автомобільний акумулятор через кілька годин стоянки має показувати напругу не менше 12,6 вольт

Штатні системи

Навіть коли машина не працює, певні системи можуть споживати струм: охоронна система, ЕБУ двигуна, клімат-контроль, самодіагностика, пам'ять налагоджень сидінь тощо. У деяких преміальних моделей є навіть система, яка вночі створює під капотом ультразвукове поле, що відлякує гризунів – аби ті не гризли дроти. Тобто навіть справний сучасний автомобіль розряджає свою АКБ, коли машина залишається у стані спокою. Для недорогого бюджетного авто струм споживання буде 0,25 – 0,50 міліампер, для максимально укомплектованого преміального – аж до 100 міліампер. Якщо машина нечасто здійснює далекі поїздки й при тому по кілька днів і тижнів стоїть на парковці, робота цих систем може поволі спорожнювати батарею. Що робити водієві? Слідкувати за станом акумулятора і час від часу підзаряджати його від стаціонарного пристрою.

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Додаткове обладнання

Не всі моделі додаткового обладнання – охоронні системи, реєстратори, аудіо- та мультімедіа – спроєктовані достатньо грамотно, і тому часто потребують особливої уваги при підключенні. На жаль, установники не завжди враховують це, тому деякі, наприклад, головні пристрої (т. зв. магнітоли) можуть за кілька днів стоянки посадити АКБ.

Якщо забути в машини увімкнений холодильник, він може посадити акумулятор за кілька годин

Забудькуватість

У деяких машин розетки підкурювача підключені таким чином, що дозволяють живитися енергією при заглушеному двигуні. І якщо у такому авто користувач залишить увімкненим в розетку якісь споживач, він розрядить акумулятор за час стоянки. Зважте на те, що коли залишений у розетці потужний споживач (холодильник, обігрівач сидіння) нагадає про себе вже після кількох годин стоянки, то малопотужний (реєстратор, зарядний пристрій потужного ліхтаря тощо) може тримати вас у напрузі протягом місяців, нервуючи незрозумілими відмовами акумулятора.

Несправність

Маленький вимикач, що активує освітлення багажника або, скажімо, бардачка, може вийти з ладу непомітно. І світло у невидимому водієві відсіку може залишатися увімкненим кілька тижнів – аж поки машину не залишать на кілька днів і лампочка не посадить акумулятор “в нуль”.

Часто акумулятор сідає через відмову вимикача, який керує лампою освітлення багажника. Шукати винуватця слід всередині замка.

Рекомендація Авто24

Якщо ціна акумулятора (1200 – 2800 грн. для типового сімейного хетчбека) вагома для вашого бюджету, варто час від часу “показувати” електрообладнання та акумулятор професійному електрику. Або придбайте простенький мультиметр і періодично контролюйте напругу на клемах АКБ при працюючому двигуні та у стані спокою.

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