Примерно в половине случаев аккумулятор в автомобиле "умирает" именно так: тихо и незаметно, ночью, когда автомобиль якобы отдыхает. В чем же причина, а главное – как предотвратить такие случаи?

Для большинства водителей подобное поведение аккумулятора объясняется магической фразой: “утечка тока”. На самом деле, причин гораздо больше, да и с утечкой возможны варианты.

Если аккумулятор сел до нуля, реанимировать его вряд ли удастся. К счастью, это бывает не очень часто

Итак, причины разряда АКБ во время стоянки могут быть такими.

Неисправность аккумулятора;

Естественное потребление тока штатными системами;

Некорректная инсталляция дополнительного оборудования;

Владелец забыл что-то выключить из розетки прикуривателя;

Неисправность, из-за которой надолго оказался включен определенный потребитель: лампа освещения бардачка, салона или багажника, стоп-сигнал и тому подобное.

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Вышеназванные причины могут стать подсказкой для поиска неисправности, и для упрощения процесса мы дадим более подробное описание факторов, которые сажают аккумуляторную батарею во время стоянки машины.

Аккумулятор

Если аккумулятор достаточно старый, его емкость снижается настолько, что полученного днем от генератора запаса энергии не хватает до утра. Ведь на современной машине есть несколько систем, которые потребляют ток даже когда машина запаркована (см. ниже). Аккумулятор надо проверить (напряжение утром должно быть не менее 12,6 В), убедившись вместе с тем, что автомобиль эксплуатируется в режиме, когда аккумулятор заряжается достаточно во время поездок. Старую батарею придется заменить.

Исправный и заряженный автомобильный аккумулятор через несколько часов стоянки должен показывать напряжение не менее 12,6 вольт

Штатные системы

Даже когда машина не работает, некоторые системы могут потреблять ток: охранная система, ЭБУ двигателя, климат-контроль, самодиагностика, память настроек сидений и тому подобное. У некоторых премиальных моделей есть даже система, которая ночью создает под капотом ультразвуковое поле, которое отпугивает грызунов, чтобы те не грызли провода. То есть даже исправный современный автомобиль разряжает свою АКБ, когда машина остается в состоянии покоя. Для недорогого бюджетного авто ток потребления будет 0,25 – 0,50 миллиампера, для максимально укомплектованного премиального – вплоть до 100 миллиампер. Если машина не часто совершает дальние поездки и при том по несколько дней и недель стоит на парковке, работа этих систем может медленно разряжать батарею. Что делать водителю? Следить за состоянием аккумулятора и время от времени подзаряжать его от стационарного устройства.

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Дополнительное оборудование

Не все модели дополнительного оборудования – охранные системы, регистраторы, аудио- и мультимедиа – спроектированы достаточно грамотно, и потому часто требуют особого внимания при подключении. К сожалению, установщики не всегда учитывают это, поэтому некоторые, например, головные устройства (т. н. магнитолы) могут за несколько дней посадить АКБ.

Если забыть о включенном холодильнике в машине, он может посадить аккумулятор за несколько часов

Забывчивость

У некоторых машин розетки подкуривателя подключены таким образом, что позволяют потребителям питаться энергией при заглушенном двигателе. И если в таком авто пользователь оставит включенным в розетку какой-то потребитель, он разрядит аккумулятор за время стоянки. Обратите внимание на то, что когда оставленный в розетке мощный потребитель (холодильник, обогреватель сидения) напомнит о себе уже после нескольких часов стоянки, то маломощный (регистратор, зарядное устройство мощного фонаря и т. д) может держать вас в напряжении в течение месяцев, нервируя необъяснимыми отказами аккумулятора.

Неисправность

Маленький выключатель, активирующий подсветку багажника или, скажем, бардачка, может выйти из строя незаметно. И свет в невидимом водителю отсеке может оставаться включенным несколько недель – пока машину не оставят на несколько дней и лампочка не посадит аккумулятор “в ноль”.

Часто аккумулятор садится из-за отказа выключателя, который управляет лампой освещения багажника. Искать виновника следует внутри замка.

Рекомендация Авто24

Если цена аккумулятора (1 200 – 2 800 гривен для типичного семейного хэтчбека) весомая для вашего бюджета, стоит время от времени “показывать” электрооборудование и аккумулятор профессиональному электрику. Или приобретите простенький мультиметр и периодически контролируйте напряжение на клеммах АКБ при работающем двигателе и в состоянии покоя.

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