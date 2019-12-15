Картина довольно распространенная: замерзший на морозе аккумулятор отказывается крутить стартер, но есть другая машина, от батареи которой можно прикурить. Как сделать это правильно, чтобы не навредить ни себе, ни донору?

Обычно эксперты описывают порядок прикуривания по пунктам, с массой подробностей и оговорок – и при этом нередко советуются противоположные по сути вещи. Но на самом деле никакого колдовства тут нет, речь идет об элементарных понятиях из школьного курса физики.



Для запуска замерзшего мотора подойдет не каждый кабель. Медная жила должна быть сечением 25 – 35 мм2, а зажимы-крокодилы – с большой площадью контакта.

Главное – понимать суть вопроса: вам нужно при помощи двух проводов соединить пару клемм одного аккумулятор с парой клемм другого. При этом все риски сводятся к одному – каждый из четырех концов проводов должен быть надежно соединен исключительно с определенной клеммой и ни в коем случае не касаться чего-то другого.

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Порядок прикуривания

1. Убедитесь, что проблема именно в аккумуляторе – что он сел или потерял способность отдавать большой ток (из-за короткого замыкания в банке, сульфатации или осыпания активной массы с пластин). Если же первые несколько попыток стартер активно крутил двигатель, но он не запустился, то скорее всего виноват именно двигатель. В таком случае прикуривать смысла нет, и вторая АКБ будет также безрезультатно посажена.

2. Не допуская касания зажимами чего-либо иного, соедините красным кабелем-прикуривателем плюсовые клеммы обеих батарей. Зажигание на обеих машинах должно быть выключено.

Машине с большим пробегом рекомендуется дополнительный вольтметр в салоне. При работающем двигателе на нем должно быть не менее 14,0 – 14,5 В, а через 10 – 12 часов после остановки мотора – не менее 12,5 В.

3. Таким же образом соедините вторым кабелем – черным или синим – минусовые клеммы обеих батарей. В последнюю очередь постарайтесь подключить минусовую клемму к забастовавшему автомобилю. Искра, которая скорее всего проскочит у вас под рукой в этот момент, не должна вас испугать. Для продвинутых юзеров скажем, что немного облегчит запуск подключение минусового кабеля не к АКБ отказавшего авто, а непосредственно к металлической части его двигателя. Но это должна быть именно надежно закрепленная массивная деталь, а не крышка или часть навесного оборудования.

4. На несколько минут оставьте соединенные батареи в состоянии покоя, не включайте стартер. Севший аккумулятор терпящего бедствие автомобиля таким образом немного подзарядится и при запуске ток, идущий по кабелю и клеммам, будет меньшим.

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5. На автомобиле-доноре зажигание должно быть выключено – так безопаснее для его электронных систем. В идеале было бы вообще отключить аккумулятор от автомобиля, скинув хотя бы одну “родную” клемму, но у многих современных моделей это делать не рекомендуется.

6. Запускайте двигатель на терпящей бедствие машине. Если стартер уверенно крутит коленвал, но со второй-третьей попытки мотор не завелся, можете не продолжать: нужно искать проблему в двигателе и поберечь аккумулятор донора.

7. Когда двигатель запустится, дайте ему поработать пару минут для прогрева.

8. С соблюдением тех же мер предосторожности отключайте минусовый провод от одной и от второй АКБ.

9. Точно также отключайте плюсовой провод от обеих батарей. Избегайте многократного искрения, снимайте зажимы решительно.

После глубокого разряда аккумулятор следует на 100 % зарядить от стационарного устройства – даже если он уже позволяет запускать двигатель.

При первой же возможности зарядите батарею от стационарного зарядного устройства, потому что полноценной зарядки от бортового генератора полностью посаженный аккумулятор не получает.

Рекомендация Авто24

Прикуривание от чужого автомобиля – процедура очень неоднозначная. Гарантированный успех ожидает только владельцев несложных автомобилей старых поколений и немногих современных бюджетников. А владельцы машин со сложной бортовой электроникой рискуют – хоть степень риска и невелика – получить какие-то проблемы в виде ошибок в блоках управления из-за пиков и сложных переходных процессов в цепях. Причем сказанное касается как терпящего бедствие автомобиля, так и автомобиля-донора, дающего прикурить. Поэтому если у вас дорогая машина со множеством электронных систем, и вас просят прикурить, крепко подумайте. Возможно, стоит помочь собрату-водителю по-другому – например, предложите отвезти его АКБ на подзарядку или вызовите ему мобильную бригаду техпомощи.

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