Обидно, досадно, но такое бывает: АКБ, которую вы бережете как зеницу ока, сама собой разряжается за несколько ночей. А ведь часто вопрос можно решить своими силами, без помощи высокооплачиваемого профессионального электрика.

Так называемая утечка тока в некоторых случаях диагностируется только в условиях мастерской. Но чаще причина хронической разрядки автомобильного аккумулятора во время стоянки обнаруживается гораздо меньшими усилиями. Поэтому сначала попробуйте разобраться с проблемой своими силами, и только если вопрос не решится, запасайтесь временем и средствами для визита к профессиональному электрику.

Прежде чем искать пути утечки тока в машине нужно убедиться, что АКБ полностью исправна и что она заряжается при работе двигателя.

Но для начала давайте условимся, что причина не в самом аккумуляторе, то есть что он совершенно исправен. Для этого оставьте его в состоянии покоя со снятой клеммой – если за те же несколько дней он не разрядится сам собой, значит проблему нужно искать в автомобиле.

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А если даже с отключенными клеммами (клеммой) АКБ сядет до напряжения ниже 12,0 – 12,3 вольт, значит батарея уже настолько старая, что ее пластины покрылись слоем сульфата или осыпались. Такой аккумулятор придется выбросить.

Как проверить, где утечка тока

Итак, убедившись, что сама АКБ в порядке, начинаем присматриваться к машине.

- Освещение салона. Проверьте, все ли лампы выключаются после того, как вы закрыли все двери, крышку багажника и капот. Напоминаем, что плафоны освещения могут быть в салоне (от одного до трех-четырех) и багажнике, реже – в бардачке, и совсем редко – под капотом. Если неисправен один из управляющих этими лампами концевых выключателей, свет будет гореть даже в ваше отсутствие – и посадит батарею за несколько дней.

Непогасший свет в салоне или багажнике – самая распространенная причина таинственной утечки энергии из аккумулятора.

- Что-то меняли? Вспомните, когда началась проблема с ночной разрядкой АКБ. Не устанавливали ли некое дополнительное оборудование, не обращались ли на СТО с какой-то иной проблемой электрики или электроники? Если нечто подобное было, имейте в виду: мастер-инсталлятор или ремонтник СТО мог что-то подключить неправильно, так, что некое устройство на борту потребляет ток даже когда машина оставлена на парковке.

У некоторых моделей розетки в салоне и багажнике всегда остаются подключенными к бортовой сети, что может привести к разрядке АКБ.

- Проверьте все розетки в автомобиле – в подлокотниках, в задней части салона, в багажнике. Возможно, ваши пассажиры оставили включенным в гнездо какой-то потребитель, который понемногу «сосет» энергию в ваше отсутствие – «зарядку» телефона или навигатора, плеер, фонарик. Этот вариант касается только тех машин, у которых розетки прикуривателя остаются под напряжением при отсутствии ключа в замке зажигания.

При неграмотном подключении дополнительных гаджетов они могут потреблять энергию и в положении замка зажигания “Все выключено”.

- Изучите поведение магнитолы. Некоторые недорогие головные устройства аудиосистемы потребляют заметный ток (часы, индикаторы на экране, ячейки памяти) даже в выключенном состоянии, а полностью отключаются лишь при снятой лицевой панели.

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После инсталляции головного устройства аудиосистемы стоит проверить, в каких режимах она отключается полностью.

- Тип батареи. Убедитесь, что на вашей машине стоит аккумуляторная батарея той емкости и типа, которые рекомендует автопроизводитель. У современных машин может быть несколько штатных систем, которые потребляют ток и в «состоянии покоя» - например, ультразвуковой излучатель, который отпугивает грызунов, или охранная система. Если на такую машину установлен аккумулятор меньшей емкости, то ему может не хватить запаса энергии для работы этих систем во время длительного пребывания машины на парковке.

Рекомендация Авто24

Имейте в виду, что автомобильному аккумулятору вредно долго пребывать в разряженном состоянии – это существенно сокращает его ресурс. Поэтому если после длительной стоянки вы замечаете признаки посаженной батареи (вялая прокрутка стартером, тусклый свет ламп, их притухание при включении других мощных потребителей), не откладывайте выяснение причин – даже если двигатель каждый раз удается завести и поездку не приходится отменять.

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